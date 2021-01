Con quema de llantas exigen ejecución de carretera Santo Tomás

Pobladores amenazan con tomar medidas radicales



Bloquearon la calle con quema de llantas. Impidieron que vehículos mayores y menores transiten por la carretera interprovincial Iquitos-Nauta.

Por lo menos 8 colectivos de transporte público, también se sumaron a esta medida de lucha y bloquearon totalmente la entrada y salida por esta carretera el día de ayer desde las 5 de la mañana.

Un grupo de pobladores exigieron al gobernador de Loreto que inicie la ejecución de la obra de la carretera Santo Tomás, la misma, en donde el mes de diciembre del año pasado puso la primera piedra.

Esta carretera se encuentra en mal estado desde hace varios años. Los pobladores de este eje carretero son los que más sufren para salir al centro de Iquitos.

“Nuestra medida de lucha es pacífica, si hemos tenido que protestar fue porque el gobernador nos mintió, en diciembre del año pasado dijo que la obra se iniciaba si o si, pero hasta la fecha no hay nada, seguimos en la misma desgracia”, dijo Sixto del Águila, vecino del lugar

La carretera Santo Tomás fue bloqueada por los protestantes en varios tramos. Dicha carretera tiene una inversión de más de 49 millones de soles

“Hay varios millones en inversión, hay gente que necesita trabajar y no vamos a permitir que esta obra se paralice porque el señor gobernador lo quiera así. Ahora es cuando necesitamos a las autoridades que se hagan presentes en este lugar. Como no son candidatos ya no vienen pues. Ahora andan en camionetas con lunas polarizadas y no quieren embarrase sus zapatos caros”, añadió Del Águila

Los manifestantes no descartan tomar medidas radicales, si es que las autoridades regionales y municipales no atienden a sus demandas. (C. Ampuero)