Con quema de llantas bloquean km 05 de la carretera Iquitos Nauta

Obreros exigen inicio de la obra de la carretera Zungarococha

Trabajadores del sindicato de construcción civil de San Juan, bloquearon con quema de llantas el km 5 de la carretera Iquitos Nauta, para exigir el inicio de la construcción de la carretera Zungarococha, ubicada en el distrito de San Juan Bautista, que no tiene cuando iniciarse.

Los obreros señalaron que el contrato se firmó en diciembre del año pasado, en donde la obra se debería haber iniciado en el mes de febrero de este año; sin embargo, la empresa contratista envió un documento indicando que por problemas climatológicos no se dará inicio a la mega obra.

“Pedimos la intervención de Pro Vías, para que tome cartas en el asunto como fiscalizador, no es posible que la empresa con un adelanto de más de 6 millones de soles no comience con los trabajos de construcción. Quée está pasando, es por eso la razón de nuestra protesta”, señalaron.

Los trabajadores manifestaron que si no hay una solución a todo esto, van a radicalizar su medida de lucha.

(C. Ampuero)