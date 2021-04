Con quema de llantas bloquean carretera Iquitos-Nauta

Vecinos exigen el mantenimiento de vía



Quemaron llantas y bloquearon el pase de vehículos menores y mayores, en el kilómetro 5 de la carretera Iquitos-Nauta. En especial de aquellos que transportaban carga en la carretera interprovincial.

Esta medida de protesta fue realizada por un grupo de pobladores del asentamiento humano 22 de mayo en Iquitos, el día de ayer en horas de la mañana.

Los protestantes exigieron al gobernador de Loreto y al alcalde del distrito de San Juan que realicen el mantenimiento de una carretera.

“Cuántos años estamos con esta carretera en mal estado. En vez que vengan a arreglar la han venido a malograr la echándole barro. Se ha vuelto completamente intransitable. Las motos y motocarros no pueden pasar, varias veces nos hemos volteado y nos hemos caído. La carretera llega hasta el centro poblado de Santo Tomás, a pesar que es una vía de evitamiento las autoridades poco o nada les interesa para solucionar este problema”, precisó Milca Saquiray pobladora del lugar.

Más de 2 horas duró el bloqueo de la carretera. Los manifestantes señalaron que si no hay una solución a este problema continuarán con su medida de lucha.

La Policía Nacional del Perú, perteneciente a la unidad de servicios especiales llegó hasta este tramo de la carretera interprovincial para proceder a desbloquear la vía y permitir el normal tránsito en esta parte de la ciudad. (C. Ampuero)