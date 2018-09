Conductor de vehículo menor se quedó en shock nervioso

Dos delincuentes que se transportaban a bordo de una motocicleta de alto cilindraje se bajaron de su vehículo, interceptaron a un motocarrista y con arma de fuego le apuntaron para luego despojarle de su herramienta de trabajo.

Este lamentable hecho ocurrió a plena luz del día, ayer en horas de la mañana, por inmediaciones de la calle Unión, al costado de la empresa Electro Oriente.

Según los vecinos del lugar, el asalto se registró en contados minutos, lo cual no dio tiempo de ayudar al agraviado, quien se quedó parado en la vía pública, presentando un shock nervioso.

El motocarrista dijo que no sabe quiénes eran los delincuentes, lo único que se dio cuenta es que le interceptaron y le apuntaron con la pistola a la altura del pecho, luego le dijeron que se baje de su motocarro, para que el delincuente que iba como pasajero de la motocicleta, se suba al trimóvil y huya con dirección desconocida.

El agraviado se dirigió a la comisaría para poner la denuncia del caso y agentes montaron un operativo para dar con la captura de los hampones. (C. Ampuero)