Este 21 de enero de 2019 es el plazo máximo de realización de los inventarios

Esta semana, la Comisión a cargo del inventario físico de procesos judiciales 2019 de la Corte Superior de Justicia, desarrolló una reunión de trabajo que contó con la participación de los administradores del área penal, laboral, y la juez provisional del Juzgado de Paz de Punchana, a fin de establecer las pautas para el desarrollo eficiente de las 02 innovaciones que se implementarán en el proceso de inventario de expedientes, contando también con las sugerencias de los secretarios de juzgados.

Las innovaciones, según se estipula en la Resolución Administrativa Nº 0031 -2019 – PC/CSJLO-P, y en los acuerdos de la reunión de trabajo, son: 1) La inclusión de la variable estado/condición del proceso judicial, la cual se sub divide a su vez en: a) admitidos b) en trámite c) para sentencia, y d) en ejecución; los cuales se encuentran detallados en el formato informático; y 2) la frecuencia mensual en la entrega del inventario de expedientes.

Como primera disposición, para la implementación de este potenciado proceso, se ha encargado que todos los órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial de Loreto efectúen el inventario físico de los expedientes judiciales durante la primera quincena del mes de enero del 2019, incluyendo los procesos judiciales ingresados hasta el 31 de diciembre del 2018. Asimismo, estos órganos jurisdiccionales deberán presentar un informe sobre el resultado del mismo ante la Oficina de Estadística de la Corte Superior.

En adición a esta primera acción, la Comisión desarrolló una jornada extraordinaria de inventario con los trabajadores jurisdiccionales in situ, con el propósito de cumplir anticipadamente la primera disposición, cuya fecha límite de ejecución es el 21 de enero del presente año. Para lo cual, también se estableció que los trabajadores del Módulo de Archivo, otorguen las facilidades a los secretarios para el inventario de los expedientes que se encuentren en dicha área.

Cabe mencionar que la Comisión de Inventario Físico de Procesos Judiciales-2019 está presidida por el Dr. Aristo Wilbert Mercado Arbieto, jefe de ODECMA; y como demás miembros la integran: Dra. Melina Vargas Ascue, juez titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas; Lic. Adm. Freddy Sifuentes Ríos, responsable del Área de Estadística; Ing. Hugo Clay Triburcio Collantes, responsable del Área de Informática; y Joel Jorge Mera Del Águila, asistente de Informática. Todos ellos vienen monitoreando el proceso de inventario de los más de 40 órganos jurisdiccionales que conforman dicha Corte Superior; además de absolver las consultas para el correcto registro en el Módulo de Inventario- Escenario 1, para la sede central y las sub sedes: Nauta, Requena, Datem del Marañón, Contamana y Caballo Cocha; y en el módulo de inventario-Aplicativo MS Access para las demás provincias.

Oficina de Imagen Institucional-CSJ Loreto