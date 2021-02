“Con el doctor Valdez Hirene y los trabajadores impulsamos el grupo “Solidaridad” para apoyar a compañeros en la primera ola”

Expresó muy sentido Joaquín Pardave, actual secretario del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Ministerio Público de Loreto.



El dirigente dio a conocer que se enteró de la triste noticia a los pocos minutos de haber fallecido el doctor Marco Antonio Valdez Hirene, presidente de la junta de fiscales superiores de Loreto.

“Quedamos consternados con lo que ha ocurrido con el doctor Valdez. Éramos conscientes que estaba en una situación muy delicada, pero no esperábamos esto, teníamos la esperanza que iba a superar la enfermedad. Pero no fue así.

Como trabajadores administrativos del ministerio público, nos quedamos con un buen ejemplo y recuerdo de él. Un hombre humilde, generoso, sencillo y de muchos conocimientos. Tenía vocación de servicio para con todos los trabajadores y la sociedad, siempre ha sido un buen guía para nosotros.

En la primera ola de la pandemia, a través de la agrupación denominada “Solidaridad” que conformamos, él en conjunto con el sindicato de trabajadores empezamos a ayudar con medicamentos y oxígeno a todos los trabajadores que necesitaban de manera urgente. Él se movía para ayudar y conseguir una solución.

Una buena persona y un gran fiscal por lo que su pérdida resulta siendo valiosa e irreparable para el ministerio público de Loreto.

Como trabajadores estamos muy dolidos y queremos pedir a la colectividad que se siga cuidando, que respete los protocolos. Está demostrado que la covid no mide condición social, raza, religión, nada; a cualquiera nos puede pasar en la vida diaria, así que a seguir cuidándonos mucho. (LMHL).