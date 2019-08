Con disparos al aire “Marcas” asaltan a veterinario

Asaltantes se llevaron cerca de 4,000 soles

Inseguridad total. Aparte de la ola de calor que viene soportando la ciudad, Iquitos también soporta la inacción de las autoridades con respecto a la inseguridad ciudadana. Asalto Nº 35. Esta vez le tocó el turno a un veterinario, a quien cuatro sujetos, a bordo de dos motocicletas de alta gama, le despojaron la suma de 3,800 soles y un equipo celular de su esposa.

El atraco ocurrió cuando el profesional junto a su menor hija de 5 años de edad y su esposa estaban a punto de ingresar a su domicilio ubicado en la cuadra 6 de la calle 9 de Diciembre, en el distrito de Iquitos.

El agraviado identificado como José Nolasco Altamirano, contó que los cuatro delincuentes le habían seguido, desde el punto donde se encontraba. Al parecer, los hampones tenían conocimiento que el veterinario portaba una fuerte suma de dinero.

“Cuando estaba a punto de bajarme para entrar a mi casa, los asaltantes me interceptaron y me apuntaron con la pistola en la cabeza y es ahí que primero le arrebatan el celular a mi esposa, luego me quitan el dinero que era para hacer el depósito en el banco de la venta del día anterior. Lo que más me molesta es que no respetaron a mi hija y a mi esposa, a ella le insultaron y le golpearon para llevarse su móvil. Mi hija quedó asustada. Lo único que les dije es que se llevaran todo y que no nos hagan daño. Todo fue traumático, esta vez me tocó sufrir la indiferencia de nuestras autoridades. Tenemos que hacer algo al respecto, sino vamos a terminar mucho peor”, sostuvo el agraviado.

Los avezados delincuentes tras cometer su fechoría se dieron a la fuga con dirección desconocida, y para que no sean perseguidos hicieron varios disparos al aire, provocando más temor entre las personas que estaban por la zona. (C. Ampuero)