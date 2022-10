Víctimas colocaron el efectivo en otro lugar



Los asaltos continúan en la ciudad y la fe es lo único que no se puede perder. Este hecho ocurrió la tarde del último lunes, en los cruces de las calles Morona con Alzamora, en pleno centro de Iquitos.

Licel Andrade Arimuya, profesora de profesión, minutos antes había retirado la suma de 9000 soles del Banco Continental.

Cuando estaba a punto de abrir la puerta de su vivienda los delincuentes la interceptaron, hicieron un disparo al aire y le quitaron un canguro que llevaba en su poder.

La mujer desesperada corrió a ponerse a buen recaudo, pero lo más interesante en esta nota, es que en esta oportunidad los delincuentes se fueron con las manos vacías. La profesora había cambiado de lugar el dinero. Le sacó del canguro y le puso en su cartera.

Los delincuentes en esta oportunidad no lograron su objetivo y se dieron a la fuga sin el dinero en su poder. Los “marcas” tenían conocimiento del retiro de dinero que había hecho la docente y le hicieron “reglaje” desde que salió del banco hasta su vivienda.

Sin embargo, esto demuestra una vez más, que los asaltos que se registran en nuestra ciudad es de todos los días. Simplemente nos queda tener fe y esperanza, tal como lo dijo el jefe de la policía de Iquitos, para que no les pueda suceder algo malo a cualquier otra persona de a pie. (C. Ampuero)