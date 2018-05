José Fachín, asesor indígena de las cinco cuencas, ante llegada de presidente y premier.

El 23 y 24 de mayo será reunión con sectores relacionados con acuerdos de Saramurillo.

El 25 de mayo será reunión final con presencia del presidente de la República y premier.

Una franca esperanza de solución concreta abrigan los representantes de los pueblos de las cinco cuencas afectados por la contaminación petrolera, cuya principal demanda es la dotación de agua potable y desagüe, paralelo a la remediación de las áreas contaminadas por derrame de petróleo.

Han venido reuniéndose por muchos años con anteriores gobiernos nacionales a través de los ministerios, sin lograr que se cumplan los acuerdos plasmados en numerosas Actas de Compromiso. Esta vez parece será diferente tras el compromiso del actual gobierno del presidente Martín Vizcarra, expresado a través del premier César Villanueva, autoridades que estarán en la reunión que sellará compromisos con cronograma y fuente de financiamiento.

Sobre este nuevo acontecimiento, el asesor indígena de las cinco cuencas, José Fachín Ruiz, enfatizó: “Hemos definido la reunión con el gobierno. Del 23 al 24 de mayo es la reunión de avanzada con todos los sectores que tienen relación con los acuerdos de Saramurillo y el 25 es la reunión final para concretar los acuerdos con la presencia del presidente de la República y el premier”.

Acotó: “Esperamos en estos días reunirnos con una comisión técnica de avanzada donde se verá la propuesta indígena. Por eso estamos preparando toda la delegación de las federaciones que estarán para esa conversación”.

Para la reunión final, detalló: “estamos viendo tres lugares importantes donde posiblemente va a ser la reunión con el presidente y el premier, en primer lugar está Andoas, luego Trompeteros y Saramurillo (Marañón). Vamos a definir y en estos días, ya lo oficializará el gobierno”.

Indicó que “el premier ha manifestado que quieren venir, para definir los acuerdos con las cinco cuencas. El gobierno quiere estar en el lugar de los hechos porque no ha entendido las consecuencias de la actividad petrolera, ver cómo vive la población es determinante. Siempre han venido a la ciudad, por eso hay una expectativa muy fuerte de las poblaciones indígenas afectadas por la actividad petrolera, de que lleguen el mandatario, el premier y ministros”.

El asesor indígena, refirió: “Anteriores gobiernos solo han venido para la foto, y luego dilatar el tiempo para no cumplir con los acuerdos. Eso ya no se va a permitir”.

Lanzó comentario esperanzador: “Esta vez queremos que nos demuestren que se hará justicia, para que se termine la discriminación en términos de atención a la Amazonía en general, o no estábamos en la agenda nacional los amazónicos, o estábamos en último lugar. Eso no se puede permitir próximo a cumplir el Bicentenario de nuestra patria”.

Acentuó: “Son siete puntos importantes que ya se han discutido bien, técnica y políticamente, lo que falta es ver el cronograma y el financiamiento para aterrizar con los acuerdos, y que se cumpla. Y lo primordial son los temas de emergencia como son el agua y salud que tiene que ser de inmediato”. (Diana López M.)