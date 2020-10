Con arma de fuego y haciendo disparos asaltantes roban a empresarios 29 mil soles

Hecho dejó como saldo una persona herida



Un grupo de pobladores grabaron con sus celulares los precisos momentos cuando una pareja de empresarios eran víctimas de asalto.

Los sujetos hicieron varios disparos al aire, rompieron la cabeza de una de las víctimas y tras arrastrar a la pareja de éste, se llevaron la suma de 29 mil soles.

Según el agraviado, él había recibido el dinero de una compra y venta de un terreno que hizo en el sector de Santo Tomás ubicado, en el distrito de San Juan Bautista.

“Yo había pagado por un terreno 29,000 soles, aquí en Santo Tomás, sin embargo, la propietaria me dijo que quería 32,000; entonces yo le manifesté que no había trato. Así que, me dijo que vaya a recoger el dinero de su casa. Yo le había dicho que mejor ella, sea quien vaya a dejar la plata en mi domicilio, pero no quiso. Así es que con mi esposa y un familiar más me fui a bordo de mi motocarro hasta la casa de la mujer. Cuando me estaba dando los 29,000 soles, me di cuenta que estaba agarrando su celular y chateando con alguien. Y qué coincidencia, luego de salir y dirigirme hasta mi casa por la carretera, cuatro delincuentes con pistola en mano me cierran y me golpean con la cacha de la pistola en mi cabeza, luego le arrebatan el bolso de mi mujer y se llevan toda la plata. Los dos quedamos tirados en el suelo, yo ensangrentado y mi mujer desmayada. Para mí, la culpable es la mujer. Yo he reconocido a los delincuentes y los voy a denunciar”, sostuvo el empresario.

Tras la huida de los delincuentes, los vecinos fueron a auxiliar a las víctimas. La mujer quedó desmayada y tirada en el suelo producto del violento ataque que sufrió ella y su esposo.

Hasta el lugar llegó la Policía Nacional del Perú quienes trasladaron a los heridos hasta el hospital apoyo Iquitos. Los videos vienen siendo visualizados por los agentes para dar con el paradero de los asaltantes.

(C. Ampuero)