Con arma de fuego asaltantes se llevan más de 300 mil soles

De apus que se encontraba en el interior de un hotel céntrico de Iquitos



El último sábado, a plena luz del día, avezados delincuentes provistos con arma de fuego, irrumpieron en el hotel “Río Mar”, ubicado en la cuadra 8 de la calle Próspero, en el centro de Iquitos y tras asaltar a dos apus, se llevaron la suma de 360 mil soles.

La información policial señala, que los delincuentes que se encontraban cubiertos el rostro con mascarillas quirúrgicas y gorras, ingresaron a la habitación en donde se encontraban los dos miembros de la Comunidad Nativa 12 de octubre, distrito de El Tigre, provincia y departamento de Loreto.

El asalto ocurrió cerca de las 2 de la tarde, después que los apus retiraran los 360 mil soles del banco “Scotiabank”.

El dinero que estaba en poder de Egner Pinchi Chota (48) y de la persona de Fidel Canelos Chuje (42), fue sustraído por los hampones, quienes tras ingresar a una de las habitaciones del hotel, agredieron físicamente a sus víctimas para luego despojarles del dinero en efectivo.

Tras este hecho la policía llegó hasta el hotel. Los delincuentes habían huido a bordo de motocicletas de alto cilindraje. Sin embargo, uno de ellos quedó dentro de este local, tratando de robar el dinero de la caja registradora de hotel. Al verse rodeado por la policía no sabía por dónde huir.

Los agentes policiales rodearon el perímetro, utilizando armas de fuego de largo y corto alcance e ingresaron al hotel “Río Mar”, el delincuente poco nada pudo hacer y al verse rodeado simplemente esperó ser capturado. Afortunadamente el asaltante no tenía arma de fuego en su poder.

El sujeto fue trasladado hasta el Departamento de Investigación Criminal. En el lugar fue sometido a un interrogatorio por parte de la policía. Horas después los agentes del Depincri, lograron capturar a cuatro sujetos más involucrados en este millonario asalto.

Hasta el momento la policía logró la captura de cinco sujetos, tres de ellos varones y dos mujeres. Las investigaciones siguen su curso con el representante del Ministerio Público.

(C. Ampuero)