¨Dio a conocer el dirigente Joel Musoline, quien coordina el tema de la zona de Chambira

Agregó que si bien era cierto la comunidad “Progreso” había cesado en su protesta, las otras dos comunidades seguían adelante porque aún no han tenido un diálogo con la empresa Pluspetrol y que ésta más bien trata de dividirlos y de tratarlos de manera soberbia.

“La válvula del ramal del oleoducto Lote 8 continúa bloqueada y así continuará porque la empresa, ni el Estado no muestran su voluntad de diálogo para con estas dos comunidades. Si la otra comunidad ha levantado es porque desde hace mucho tiempo ha estado pidiendo conversar puntos específicos con la Pluspetrol.

En las otras dos comunidades el paro es contundente, sigue adelante. Pluspetrol más bien entra a hostigar, a querer dividir y no solucionar nada. Pretende minimizar el proceso de lucha de los hermanos.

Las comunidades llevan años conversando el mismo tema y no hay nada concreto. La medida de fuerza es para que se abra el diálogo, la empresa se hace del rogar porque no quiere dar una solución al problema de fondo” opinó Musoline Acho.