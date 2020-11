Comunidades nativas recibieron de manera gratuita sus registros de propiedad para proteger sus creaciones

Ocurrió ayer en el Hotel “Samiria”, donde estuvo presente la alta directiva de Indecopi, así como el viceministro de la producción.



La actividad tiene por objetivo alentar el emprendimiento, actividades inventivas y de derecho de autor que contribuyan con el desarrollo y crecimiento de la región. En dicha actividad estuvo presente la presidenta del Consejo Directivo de Indecopi, Hania Pérez de Cuellar, quien hizo entrega de registros de marcas colectivas en Iquitos.

“Lo que hacemos es poner nombre propio al talento y a los productos que los artesanos y productores están insertando en el mercado peruano y del mundo entero. Beneficia a 275 familias y protegerán a la artesanía hecha a base de tejidos con fibra vegetal, tintes naturales, así como productos agroindustriales como carne de paiche, cacao, arroz y fariña, este último un alimento a base de yuca, cuya elaboración se base en técnicas ancestrales” expuso Pérez de Cuellar.

En la mencionada conferencia de prensa estuvo Wilson Falen Lara, viceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción, con quien se pudo dialogar.

“Hemos hecho un compromiso, creemos que los requisitos que piden para la marca que son la sociedad y la formalización ayuda y dan la posibilidad de brindarles capacitaciones para digitalización.

Queremos hacer un complemento con PromPerú que es más alineado a la pequeña y mediana empresa. Nosotros somos más a la micro empresa que es el perfil de ellas. Tenemos una plataforma digital que se llama: “Perú Imparable” donde podemos poner en vitrina sus productos y tengan más llegada a clientes” puntualizó Falen.

Finalmente, Francisco Ruiz, jefe de la oficina regional de Indecopi de Loreto, indicó que ellos están para seguir contribuyendo al incentivo de crecimiento de los empresarios y micro empresarios artesanos.

De otro lado, dio a conocer que incluso en pandemia covid, ellos han estado atendiendo y solucionando algunos problemas de los ciudadanos.

“Hubo reclamos virtuales por servicios financieros bancarios, electrodomésticos que no eran idóneos, consumos fraudulentos, gastos en tarjetas que no reconocían los consumidores, compra de equipos que al poco tiempo fallaban y no daban solución a los proveedores” contó.