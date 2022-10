Ruta fluvial permanecía cerrada tras masivo derrame de petróleo en Cuninico.



Las comunidades afectadas por el derrame de petróleo en la quebrada Cuninico, distrito de Urarinas, provincia de Loreto, decidieron levantar temporalmente el bloqueo del río Marañón para que las personas puedan acudir a votar en sus respectivas localidades. Así lo informó a Diario La Región Galo Vásquez, presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón.

El levantamiento temporal de la medida de fuerza se dará desde hoy y se garantizará la seguridad de toda persona que atraviese la zona de conflicto social para cumplir con su deber ciudadano.

Sin embargo, el dirigente afirmó que este hecho no significa el olvido de la plataforma de lucha, pues las más de 30 comunidades de la zona todavía se ven enormemente afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 16 de setiembre en más de 800 hectáreas de la quebrada Cuninico y el río Marañón. Desastre que dejó a miles de pobladores con agua y alimentos contaminados, y con serios daños en sus cultivos.

En ese sentido, señaló que la medida de tregua durará hasta el martes al mediodía, tiempo prudente para que todos los pobladores retornen luego de la votación. Posterior a ello y si el Estado aún no ha anunciado una comisión de alto nivel a la zona, se volverá a bloquear el río y radicalizar las acciones de protesta.

Cabe resaltar que en un reciente acercamiento con representantes de la PCM, se les planteó a los dirigentes indígenas una reunión en Nauta o Iquitos, no obstante, dado el desinterés de las autoridades con atender el desastre, las comunidades han decidido que la reunión sea en el mismo Cuninico, con la finalidad de que todos evidencian el daño provocado. Sin embargo, esta última propuesta aún no obtiene respuesta.

(A. Padilla)