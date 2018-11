Así lo dio a conocer el prefecto de Loreto, Waldo Marina Ojanama

Se superó la medida de lucha después de varios días de protesta que inició la comunidad de “Progreso”, pueblo asentado en la zona de influencia del lote petrolero a cargo de la mencionada empresa. Según el prefecto Waldo Marina Ojanama, esto fue posible a la intervención de representantes de la empresa, la PCM y el ministerio de Energía y Minas.

“Luego de un diálogo alturado y tenso en algunos momentos, los miembros de la comunidad de “Progreso” llegaron a una solución. Estuvieron presentes representantes de PCM y energía y minas, así como de la empresa Pluspetrol, todo lo acordado fue plasmado en un acta y se espera que les cumplan para que nuevamente no haya conflicto” refirió el prefecto de Loreto.

En cuanto a la protesta que continúa de parte de las comunidades “Nuevo Perú” y “Nuevo Unión”, señaló que el subprefecto le enviaba reportes que preocupaban incluso al ministerio del interior, por lo que estaba en coordinaciones a fin de poder viajar a la zona y dialogar para que no aumente el conflicto social.

“Lo que se percibe es que desean la presencia del Estado. Lo que se quiere es que todo esto no se desencadene en un conflicto social. El ministerio del interior está bastante preocupado, ese malestar puede ir a mayores y eso es lo que se trata de evitar. Se tiene que dialogar” mencionó Marina.