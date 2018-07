Elmer Tango Murayari, de la comunidad de Nuevo San Juan.

Además de la comunidad de Ollanta, otra comunidad en protesta desde el día 9 de julio es la comunidad de Nuevo San Juan del río Chambira. Están reclamando por la contaminación de las aguas por petróleo. “Unas 500 personas necesitamos urgente agua potable porque seguimos tomando agua contaminada, prácticamente los pobladores estamos muriendo lentamente”.

Así expresó vía telefonía móvil el morador Elmer Tangoa Murayari, de la comunidad de Nuevo San Juan. “Hemos cerrado el cruce del río Chambira para que no pasen las embarcaciones de Pluspetrol que son los transtur”.

Informó que están en la programación de las comunidades que van a recibir una planta temporal de agua de lluvia del Ministerio de Vivienda, pero hasta la fecha no ha llegado. “Nos estamos abasteciendo del mismo río, y ahorita con vaciante aflora toda la contaminación del crudo que ha sido sumergido. Lo que han debido hacer es recoger y no mandarle al fondo del río”.

Tangoa, comentó: “Yo creo que desde que se empezaron a romper los tubos, Pluspetrol nunca ha hecho nada para evitar los cortes de los tubos y nosotros vivimos en la zona de abajo y somos los más perjudicados”.

Indicó también que “siguen trabajando en varios puntos del río por la contaminación, pero es una labor de limpieza que no lo hacen adecuadamente. El gobierno regional no se ha pronunciado por nosotros y necesitamos apoyo. El 2017 OEFA ha constatado todo este derrame y ni así nunca hemos tenido ningún apoyo, ni de la empresa, ni del gobierno nacional, ni regional”.

Tras le protesta que vienen realizando, están coordinando una reunión con representantes de la empresa Pluspetrol para el día viernes 20 de julio. “Nosotros estamos pidiendo que venga a la comunidad el mismo gerente de Lima, si no es así vamos a seguir en pie de lucha hasta que alguien nos oiga. También queremos la presencia del gobernador regional en nuestra comunidad”. (Diana López M.)