Shipibo se encadenó y junto a su comunidad realizaron protesta



Un grupo de 100 personas pertenecientes a la etnia shipibo de la comunidad “Muruinia”, protestaron encadenándose y quemado llantas en el frontis del gobierno Regional de Loreto para exigir diálogo con el gobernador de esta región, a quien denuncian de un presunto intento de apropiación ilegal de su territorio ancestral.

Rolando Silvano, líder amazónico de esta etnia denunció el intento de apropiación de su territorio ancestral sin una consulta previa, debido a una concesión forestal, pese a contar con registros de inscripción de su comunidad.

Los comuneros denunciaron que basados en un informe qué se ha dado a conocer y que ya es público, el pueblo indígena de la comunidad nativa “Muruinia”, viene siendo afectada por una serie de irregularidades por parte del Gobierno Regional de Loreto y su Dirección Regional de Agricultura y Gerencia Regional Forestal y Fauna Silvestre, afectando los derechos de su existencia, de propiedad, acceso a la educación, salud y cultura milenaria.

Indicaron que, el Ex Gerente General de del Gobierno Regional de Loreto Dr. Danilo Tello, apoyado de la Dirección Regional de Agricultura de Loreto, haciendo uso de su poder político, buscó desparecer a la comunidad nativa Muruinia, atropellando sus derechos constitucionales, para lo cual emitió la Resolución Gerencial Regional N° 1129-2019-GRL-GGR de fecha 19 de diciembre del 2019, a partir del cual vienen desconociendo la existencia de la comunidad nativa sin tener argumento válido, puesto que esta resolución se emitió bajo sustento de dos informes técnicos presentados por el Ing. Toshiro H. Navarro Vásquez del ARA-GOREL y el ing. James Torres Ramírez de la DRAL, quienes realizaron inspecciones oculares en otro sector al de la comunidad (Río Pisqui – distrito de Contamana), cabe señalar que la comunidad se encuentra ubicado en la quebrada Tahuayo distrito de Padre Márquez.

Haciéndose evidente la intención del aparato gubernamental de anular la existencia de un pueblo indígena, más aún que estos informes no cuentan con medios probatorios de sus inspecciones oculares tales como coordenadas, fotos, ruta, constancias de entrevistas entre otros.

Pese a que una comisión liderada por el entonces Director de la Agencia Agraria de Ucayali – Contamana – DRAL Ing. Santiago Diaz Valderrama, llegó a la comunidad Muruinia y verificado la vivencia, ocupación y existencia real de este pueblo indígena ubicado en la quebrada Tahuayo, distrito de Padre Márquez; los órganos del Gobierno Regional de Loreto hacen caso omiso al pedido y ruego de la comunidad, que solo buscan asegurar su territorio comunal para poder realizar sus actividades económicas, estas circunstancias están afectando gravemente a la comunidad nativa, puesto que además viene siendo acechado y amenazados por traficantes de tierras para apoderarse de estos territorios ancestrales.

Lo más graves es que, paralelamente se ha venido negociando la entrega de una concesión forestal sobre todo el territorio comunal pese a que la ley lo impide, en este caso el Ex Gerente del GERFOR Ing. Manuel Ángel Tang Rojas apoyado de sus asesores técnicos, otorgaron una concesión a la empresa Grupo Vargas Negocios Amazónicos SAC representado por el Sr. Edgar Neme Vargas Pulido.

Tras varias horas de protesta, funcionarios del gobierno regional de Loreto, encabezados por el Ing. Omar Arévalo, gerente regional de Asuntos Indígenas y representante de la Contraloría General de la República, recibieron a los representantes de la comunidad y se reunieron en el auditorio de la Gerencia Forestal y Fauna Silvestre.

Tras enumerar sus pliegos de reclamos, los comuneros y funcionarios lograron los siguientes acuerdos: