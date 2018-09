Dirigentes llegaron hasta Defensoría del Pueblo.

La agente municipal de Panguana I Zona, Ana Rosa Mendoza Veintemilla, junto a la teniente gobernadora Ruth Zumba Loja, dialogaron con el defensor del Pueblo a fin que les dé una salida al problema que ya tiene una antigüedad de 29 años.

“Hace 29 años no podemos hacer nuestros linderos con la comunidad campesina Gran Perú, ellos no quieren dialogar para trabajar y diseñar el lindero con el centro poblado Panguana I Zona.

Hay un señor Rigoberto Pizango Arriaga, él gana su sueldo de ahí, ni siquiera tiene allá a su familia, pero le han puesto de presidente comunal hace muchos años y la ley dice que solo son 2 años, pero el sigue en el cargo por 29 años.

Acabamos de tener una reunión en Disafilpa para entrar a un diálogo entre ambas comunidades. Pero él salió abandonando la reunión porque no quiere entrar a ningún arreglo. Por eso hemos venido hasta Defensoría, para que acá nos digan qué caminos tomar para cerrar este problema que ya lleva años”, habló la dirigente.

Mientras que la teniente gobernadora, agregó: “Lo que nosotros queremos es tener la titulación, eso ya quedará para nuestros hijos. Si para tener una solución ambos tenemos que perder unos cuentos metros, pues hay que perderlos, pero ellos no quieren y por eso hemos venido hasta Iquitos en busca de una solución”, concluyó.

(L.M. HERRERA)