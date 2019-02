Empezaron desalojos de terrenos ocupados de manera irregular.

Antes de la última asamblea desarrollada el domingo 3 de febrero, algunas personas venían responsabilizando a la junta transitoria de la comunidad, de ser los promotores de invasiones de terrenos comunales. En esa reunión se les explicó que no era así y que más bien, serían algunos ex candidatos o ex presidentes de dicha comunidad lo responsables.

Desde ayer la presidenta de la comunidad campesina Nara Sifuentes, acompañada por fiscales y policías, se hicieron presentes en las zonas donde se había registrado invasiones de terrenos de manera irregular, como una cancha de fulbito, ubicada en la cuarta cuadra de la calle Los Rosales, por el mercado artesanal. Algunos gritaron e insultaron a los policías y a la presidenta transitoria.

Sin embargo, ella viene siendo firme para recuperar el orden en esa zona, adelantando que los desalojos continuarán frente a los que hayan ocupado terrenos de la comunidad sin haber seguido los requisitos de Ley, como solicitarlos ante la asamblea, que finalmente es la que manda en esa comunidad.

Existen indicios que esas invasiones estarían siendo organizadas por ex candidatos, se han iniciado investigaciones para reunir pruebas y así poder elevarlas ante el ministerio público por usurpación de terrenos. Lo que es gravemente penado.