Y por ende su distrito que también viene siendo contaminado por derrames petroleros.



Ayer un grueso grupo de representantes de 29 comunidades del distrito de Parinari, llegó a Iquitos para de inmediato dirigirse a la oficina de la PCM ubicada en la Casa de la Amistad. Luego fue hasta la calle Putumayo donde se ubica el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, siendo recibidos por el director Darwin Angulo Ríos.

El diario “La Región” pudo dialogar con Mari Luz Canaquiri Murayari, presidenta en HuaynaKana Kamatahuara Kana, así como otros comuneros.

“Parinari y otros distritos afectados por derrames petroleros pedimos que se declare en emergencia ambiental el río Marañón. Somos los pueblos más impactados ya que toda la contaminación baja de arriba. Incluso ya tenemos una hermana fallecida en San Roque. Los niños y adultos están con comezones por el agua del río que se utiliza.

El pueblo está reclamando agua, medicamentos y víveres, pero también la declaratoria de emergencia, ya hemos enviado muchas cartas al gobierno central y sus representantes, incluso al propio presidente Pedro Castillo, pero no hay respuesta. Los de Cuninico se reunirán el lunes en Nauta, pero nosotros no hemos sido invitados, necesitamos que también nos escuchen” dijo Mary Luz.

También se pudo conversar con la madre indígena, con el teniente gobernador de la comunidad de San Roque, entre otros y todos ellos coinciden en sus versiones. La contaminación que viene perjudicando a todos los moradores de las 29 comunidades de Parinari, de las enfermedades por las que están atravesando y la decisión de que el gobierno declare en emergencia la zona a fin que los atiendan cuento antes.

“La contaminación no solo afecta los peces, ahora nuestras tierras, ya no podemos sembrar nuestro plátano, yuca, verduras, todo se seca, por eso también estamos acá” dijo una señora.

Gabriel Ramírez Silvano, apu de la comunidad nativa “Yurika 7 de Junio”, mencionó: “Ya va a ser un mes del último derrame petrolero que ha sido fuerte y ha llegado hasta nuestra zona y el gobierno no nos atiende con nada. Nuestros hijos se están enfermando por eso pedimos que declaren al río Marañón y a Parinari en emergencia.

Van 50 años de explotación petrolera y el distrito de Parinari sigue olvidado hasta hoy, pedimos indemnización para el distrito y sus 29 comunidades nativas. Parinari está buscando diálogo, trabajar de la mano con el Estado” declaró Ramírez.

Mirtha Pizango, contó: “Nuestros niños están con diarreas, fiebre, gripes a causa del agua que se consume. Les da comezón su cuerpo cuando se bañan, queremos que nos apoyen con medicinas, agua, alimentos, ninguna autoridad llega hasta nuestro distrito”.

Igual el teniente gobernador de San Roque, Eriberto Panaifo, pidió al gobierno central que los atienda cuanto antes porque la situación está insostenible en Parinari. Mientras que la señora Albina Murayari, madre indígena de la comunidad Mundial, expresó que el Estado tiene toda la riqueza que saca de los lotes petroleros de la selva, sin embargo, a sus pueblos de Loreto, los tiene olvidados. Más a las comunidades nativas que están en la zona de influencia petrolera.