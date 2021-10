No abandonarán la zona hasta que lleguen altos funcionarios del gobierno central.

Mientras tanto aparecen algunos pobladores que quieren dividir y quebrar la lucha de Fenara.



Comunidades aledañas a Estación 5-Manseriche rechazan absolutamente a otras que vienen haciendo circular oficios donde dicen desconocer a la federación FENARA que es la que viene impulsando una plataforma de lucha para que el gobierno central se digne en escucharlos y respetar los 6 mil millones de soles contemplados para el cierre de brechas. Monto calculado luego de un diagnóstico en el que participó el mismo gobierno central.

“Rechazamos totalmente que algunos malos dirigentes vienen tomando medidas de manera unilateral e inconsulta, lo que está generando desunión entre los pueblos Awajum y tergiversando la plataforma de lucha de nuestros hermanos de Fenara.

Ellos vienen emprendiendo una lucha legítima y amparada en la Constitución dentro del principio de legalidad y democracia amparados en los DS 139-145 -2020 PCM que busca el bienestar y progreso de nuestro distrito de Manseriche en educación, salud, agricultura y otros puntos de urgencia.

Rechazamos absolutamente los apetitos personales de los autodenominados portavoces de 7 pueblos originarios. Desconocemos su ilegalidad y su auto-denominación por lo que no han sido consultados por el pueblo Awajum de nuestra organización.

En vez de buscar unificación para enfrentar al gobierno con un solo objetivo y meta, crear divisionismo buscando sus beneficios personales. Hay problemas ambientales por resolver con urgencia, nuestra jurisdicción ha sido muy golpeada por derrames de petróleo teniendo como retraso el proceso de limpieza de la contaminación de bombeo de crudo por parte de Petroperú.

Acción que se encuentra paralizada por un proceso judicial, requerimos de inmediato un proceso de conciliación a fin de garantizar nuestra supervivencia como pueblos indígenas en nuestro contexto de medio ambiente.

Exhortamos a los autodenominados 7 pueblos originarios y autoridades a no estar manipulando a nuestros hermanos con información tendenciosa y maquiavélica que tienen como fin opacar nuestras justas demandas y no crear divisionismo en nuestro pueblo Awajum.

Nuestro distrito ha sido golpeado por muchos años con la contaminación por explotación petrolera, así como delitos ambientales que afectan a los pueblos. Como defensores del medio ambiente nos enfrentamos a amenazas, violencia, criminalización y muerte por defender nuestros territorios.

El gobierno debe adoptar medidas urgentes y necesarias para abrir y garantizar espacios de diálogo con el objeto de lograr alternativas de solución. En ese sentido que nuestras demandas sean incorporadas en la plataforma de lucha que emprende Fenara, lo cual respaldados y brindamos nuestro apoyo en estos días” expresan representantes de comunidades aledañas a Estación 5.