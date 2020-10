Comuneros de Bretaña-Puinahua dan 15 días de tregua a empresa Petrotal y PCM

De lo contrario empezarán a exigir que la empresa se vaya de Puinahua.

Así lo dio a conocer Daniel Saboya, sobre el Lote 95 ubicado en Puinahua-Bretaña-Requena.



Ya que la mencionada Petrotal nunca envía a algún representante a las continuas reuniones que están sosteniendo los pobladores, PCM, gobierno regional y circuito petrolero.

“Los pobladores organizados les han dado una tregua de 15 días, pero hay poca confianza en el gobierno central. El gobierno regional está un poco más activo, ha designado un presupuesto cercano a los 10 millones de soles para atención inmediata en temas prioritarios. Lo lamentable es que la comunidad no tiene proyectos viables listos, están 0 por lo que tienen que empezar a trabajar en ello.

Tampoco han visto el tema de la indemnización para las viudas y sus hijos. La decisión del pueblo está firme, si no son atendidos en 15 días se retomará la lucha con fuerza. Ya no pedirán más atención, pedirán directamente que la Petrotal se retire de Puinahua y que entre otra que sea humana, que respete los derechos del pueblo.

El gobierno central protege mucho a esa empresa. Ellos hablan por la empresa, la empresa no envía ni un solo representante a las reuniones que sostenemos. Hay complicidad. Se ha quedado que den luz las 24 horas del día, pero no se quiere que acuerdos queden en un acta sino en un decreto supremo para que lo cumplan” opinó Saboya.

Agregó que el alcalde de Puinahua Arnulfo Tafur, es una autoridad intransigente, que da la espalda a los pueblos. “Una persona que no tiene espíritu para ayudar a la gente, más bien se pone del lado de la petrolera. Las autoridades deben ver por indígenas o mestizos, a todos por igual porque todos tenemos nuestros derechos humanos” remarcó.