Compañía de Bomberos Belén 41 cumplirá 65 años de existencia

Décadas han pasado y siguen con muchas carencias para realizar su trabajo.

¿Hasta cuándo serán los olvidados de Loreto, cuando ellos con o sin pandemia, arriesgan su vida por todos?

A poco menos de un mes de cumplir sus 65 años de servicio a la comunidad, la compañía de bomberos “Belén 41” parece estar olvidada por las autoridades.





















¿Cómo es posible que hayan pasado más de seis décadas y que el Cuerpo de Bomberos siga con carencias, incluso más que antes? Han pasado diferentes gestiones locales y regionales, pero ninguna ha dejado huella digna de resaltar. Pequeñas donaciones para “apagar el incendio” de las críticas por su falta de solidaridad con los hombres de rojo.

¿Cómo pueden ellos ayudar a la población sin sus elementos básicos para luchar contra los incendios? Los uniformes desgatados por el paso del tiempo, uniformes especiales que les permite no tener contacto con el fuego y las botas rotas y deterioradas. Actualmente no cuentan con carro de agua y esto desde hace más de 9 años, pese a que esa Compañía es la que responde primero al llamado de un siniestro.

“Equipos nuevos tenemos solo cuatro y somos en registro un total de 152 bomberos. Tenemos los equipos antiguos con más de veinte años. Botas rotas, chaquetones rotos por el paso del tiempo que ya no sirven. Para un bombero de otro país esto realmente es inservible, pero nosotros le seguimos utilizando porque estamos para apoyar en los incendios.

Las autoridades deberían dotarnos de todos los servicios para poder brindar el apoyo a la sociedad y que muchas veces no entiende y que queja que llegamos tarde cuando no saben todo lo que hacemos por brindarles apoyo” fueron las palabras de Diego Baos, segundo jefe de la compañía de Belén 41.

Cuentan con tanques que fueron donados por el grupo de mujeres solidarias, sin embargo, le falta mantenimiento a ese elemento tan importante para ellos que les permite tener oxigeno dentro del intenso fuego. Así mismo solo cuentan con una máscara facial del equipo de reparación autónoma que antes de la pandemia se prestaban entre ellos para poder apagar el fuego, pero ahora por covid esto no es posible.

Un llamado a las autoridades que muchas veces pareciera que se encuentran en cuarentena focalizada dentro de sus oficinas sin salir a ver la realidad del pueblo que, confiando en ellos, los eligió. Y un agradecimiento especial al CUERPO DE BOMBEROS que arriesga su vida para salvar la de otros y como dice su lema: “Dios, Patria y Humanidad” que Dios los ampare, que la Patria los recuerde y que la Humanidad y amor hacia su prójimo en sus corazones nunca se desvanezca.

(Texto y foto: Micaela).