Expresó el Prof. Wagner Gratelli, director del colegio emblemático CNI.

Hace tiempo pide al Gorel y a la municipalidad de San Juan que los ayuden a mejorar el colegio y su mobiliario.



De entrada, se le preguntó sobre la propuesta del gobierno central respecto a que las clases presenciales para el año 2022, deberían ser con un aforo o asistencia estudiantil del 100%. Más en Iquitos donde no se registran casos nuevos de covid, desde hace semanas.

“De lo que observamos en estos momentos, donde todo el mundo hace su vida normal, no hay casos nuevos de covid; entonces sí pienso que se debe iniciar con el 100% de aforo. Yo si estoy de acuerdo, reitero, mirando a cómo estamos en estos instantes conviviendo.

No vemos los problemas que se veían el año pasado, tenemos que recuperar algo con los alumnos porque realmente, así como estamos trabajando, yo no sé qué generación de estudiantes y personas educadas vamos a sacar.

Tenemos un Internet pésimo, en casa las actividades son limitadas, necesitamos recuperar la enseñanza con la presencia de docentes y alumnos. Todo el aforo sería lo ideal” opinó el director.

¿Qué problemas tienen en la infraestructura?

-Muchos, como el mobiliario escolar que no está de manera óptima. Se ha salido la base de muchas carpetas, tenemos como 900 malogradas. Falta el pintado de la fachada, en varias partes el suelo se viene levantando, esto producto de una mala obra que se ejecutó.

El ministerio de educación envía 39 mil 960 soles, de ahí 9,960 es para mantenimiento, pero no alcanza. Los otros 30 mil soles, son para los kits de higiene y limpieza.

El gobernador de Loreto dijo hace dos meses que vendría a ver la realidad y no lo ha hecho, ahora mejoramos las carpetas de recursos propios, pero nos falta mucho más. Ojalá y las autoridades puedan venir y ver nuestra realidad antes de que empiecen las clases.