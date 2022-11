Además, Víctor Manuel Bazalar Paz, debió interponer denuncia contra sus colegas como fiscal y más como presidente de la comisión de Concurso Público del ministerio público, no como ciudadano.



Esto de acuerdo al Art. 326-2-literal b) del Código Procesal Penal, que obliga a los fiscales a denunciar. El concurso público nació mal y debió ser suspendido hasta aclarar varias sospechas en el marco del proceso 058-2022.

“Este actuar delincuencial de los denunciados no sólo desprestigia a la Fiscalía como institución, ni al concurso público de méritos, sino que en verdad perjudica a todos los postulantes que en base a su puro esfuerzo han pasado todas las etapas del concurso” escribe el fiscal/ciudadano denunciante.

Refiriéndose a los fiscales Audrey Linet Laiche Pinedo y Jairsinho Paliza López, quienes –según Bazalar- habrían cometido presunto tráfico de influencias. ¿Qué pueden pensar los ciudadanos si un fiscal le dice a otro que actúa de manera delincuencial ya que se supone se conocen entre ellos? Lógicamente, pensarán que todos actúan bajo ese padrón ilícito. Bazalar, con ese comunicado es quien se trae por los suelos la imagen del ministerio público.

Si ambos fiscales habrían caído en el ilícito penal, pues que sean investigados y sancionados. Pero el fiscal Víctor Bazalar, debió hacer la denuncia como persecutor del delito, como fiscal provincial titular y mucho más; como presidente de la comisión del concurso público del ministerio público 058-2022. Como manda el Art. 326-2-literal b) del Código Procesal Penal. No lavarse las manos, a través de su ciudadanía.

Menciona que los fiscales denunciados al no lograr su objetivo, “se traería abajo todo el concurso de méritos 058-2022”. Agregando que cuestionarían su labor (de Bazalar) presuntamente a favor de Sofía Torrejón, quien ocupa el primer lugar en el concurso de méritos. Y quien sería su pareja sentimental.

Desde ese preciso momento el Concurso Público 058-2022 debió suspenderse y las autoridades competentes tomar las acciones correctivas del caso. Pero no lo hicieron y ahora ese concurso, donde de seguro hay profesionales que merecen estar como ganadores; está salpicado de inconsistencias y sospechas.

Habría sido muy honorable de parte del presidente de la comisión del concurso público, Víctor Bazalar, en concordancia y respeto a la transparencia y meritocracia; que renuncie a dicha comisión de evaluación y así despejar de inmediato cualquier cuestionamiento al esperado concurso para ocupar 26 plazas vacantes en el ministerio público.

“De manera particular perjudica a la señorita Sofía Torrejón, que ocupa el tercer puesto en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y como es de público conocimiento en la primera Fiscalía Penal de Maynas, es una joven íntegra de valores muy altos que jamás se relacionaría sentimentalmente con un Fiscal o Trabajador donde labora. Menos aún para alcanzar un puesto que por sus propias capacidades intelectuales y experiencia profesional puede alcanzar” dice el fiscal Bazalar Paz.

¿A qué tanta defensa de los pergaminos de Sofía Torrejón? El puntaje universitario es uno y la evaluación del concurso es otro. No ha debido mezclar y defender a “raja tabla” a la concursante, porque de antemano la está favoreciendo y dando la razón a quienes han venido criticando desde el inicio el cuestionado concurso que bien debería ser declarado viciado y retrotraer la convocatoria hasta cierto momento. Aún tienen tiempo.

Es verdad que los ojos de muchos trabajadores del ministerio público han estado puestos en el concurso y han hecho observaciones objetivas, las que debieron ser absueltas, pero, por el contrario, no les han dado importancia.

Como, por ejemplo:

-“La evaluación de los exámenes de conocimiento, psicológico y psicotécnico, se realizaría un día lunes 24 de octubre, y se tomarían 3 días para corregir (25, 26 y 27 de octubre). Ni la Unap se demora tanto, pese al tiempo hubo errores garrafales en los puntajes.

-Que la prueba de conocimientos se encontraba mal redactada, con graves errores que no permitían tener un panorama completo sobre la pregunta y menos aún sobre las respuestas. También preguntas dúplicas, y múltiples respuestas correctas en una misma pregunta.

-El lunes 7 de noviembre, la comisión publicó los resultados de la evaluación curricular, la misma que no estuvo fuera de cuestionamientos, ya que la comisión publicaría al día siguiente la fe de erratas N° 3, poniendo y reponiendo puntajes, aprobando y desaprobando a su gusto y antojo.

-Ese mismo día publicarían también el comunicado N° 5, en donde pondrían en conocimiento los resultados del recurso de reconsideración planteados por los postulantes relegados, siendo este el resultado, sin motivación ni mayor explicación que improcedente o procedente. Ese mismo día se publicaría el cronograma para las entrevistas personales, y demostrar todas las aptitudes que tienen frente al jurado, y desafortunados aquellos que fueron relegados en el comunicado N° 6, que fue resuelto el mismo día que se iniciaron las entrevistas el 9 de noviembre y que no tuvieron ninguna oportunidad.

-Otro hecho que mancha ese concurso público es que se reportaría un presunto tráfico de influencias donde estaría involucrado el servidor Julián Soplín Alván, quien junto a su pareja, habrían adquirido con engaños una propiedad inmueble del señor Miguel Flores Shapiama, por la suma irrisoria de 10 mil soles, ubicada en la primera cuadra de la calle Borja-Punchana.

Propiedad que luego fue vendida al mismo precio a otro servidor del Ministerio Público, Edvar Blas Huansi, que trabaja hace ya varios años en la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto. Quien manejaría información muy importante dentro del Ministerio Público, y que extrañamente el caso fue archivado por la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Maynas, en el expediente fiscal 9-2022.

El servidor Julián Soplín Alván, con la venta a bajo precio de la propiedad, habría tenido la venia de Blas Huansi, para obtener mejores puntajes que el resto de sus competidores, como es posible ver en los resultados de las pruebas de conocimiento y psicotécnico y de la evaluación curricular” puntualizan los enterados.

Ayer se buscó al presidente de la junta de fiscales superiores Niño de Guzmán Sánchez, así como al fiscal Víctor Bazalar Paz, para obtener de manera directa su versión en torno al proceso de evaluación del concurso público 058-2022. Pero no se pudo obtener. Se espera que hoy sea factible.

(Luz Marina Herrera Lama).