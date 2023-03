Expresó madre del soldado desaparecido al retornar de El Estrecho/Putumayo.



Su dolor, así como el de su familia, es indescriptible. Y seguirá continuará igual hasta que no encuentren el cuerpo de su hijo el soldado desaparecido en el Putumayo, Neyser Barú Gómez Angulo.

Quien quiso servir a su patria y más bien encontró una paliza que le proporcionaron al interior de un cuartel y que él dio a conocer a una familia que visitaba y quizá por eso terminó desertando. Tenía miedo de volver.

Desde que se supo de su desaparición su madre Morayma Angulo Gatica, así como su familia y el reconocido abogado defensor de derechos humanos Jorge Tacuri; no cesan en exigir que se desarrollen todas las diligencias a fin de encontrar el cuerpo de Neyser Barú y, por lo tanto; justicia.

Morayma, tuvo 3 hijos, dos mujeres y Neyser Barú. Perdió a su hijo varón. Hoy su perro “Chico”, parece haber recibido algún mensaje de Barú, pues está al cuidado absoluto de su madre y el resto de integrantes de su familia. Morayma viajó el pasado 9 de marzo al Estrecho, pero no integró la diligencia de búsqueda en la zona difícil donde el sargento Chivaler y su padre, habrían colocado el cuerpo inerte de Neyser Barú.

“Quiero agradecer de antemano al alcalde del Estrecho César Campos, quien puso todo lo que estaba a su alcance, no como municipalidad, sino como un hombre humano que quiere que se haga justicia. Mil gracias a él.

El domingo 12 partió la comitiva, supuestamente a la zona donde habían dejado el cuerpo de mi hijo, retornaron el día 16 indicando que no habían llegado más allá de donde Neyser, había dejado un machete. Es decir, hasta dónde habían ido la primera vez.

Me dijeron que por las condiciones del clima no pudieron extender la búsqueda. Entonces en la práctica no se tiene nada. Incluso fueron con los dos asesinos, tengo que decirles así porque ellos son los responsables de la muerte de mi hijo. (Los ojos de la madre se llenan de lágrimas, imaginamos que de dolor y de rabia).

Yo le dije al fiscal que debían seguir su recorrido, él me dijo que iban a ver las coordenadas porque supuestamente más allá de donde estaba el machete, ya pertenecería a Maynas. Le he dicho que me den un informe completo de lo trabajado junto a esa comitiva. Exigiremos un nuevo recorrido, no descansaré hasta que se encuentre el cuerpo de mi hijo.

Estando allá me pude dar cuenta de cómo el Ejército protege al sargento Chivaler y a su padre. Cuidaron al sargento, lo acompañaron hasta que se embarcó en la nave que fue la comitiva. Al retornar también lo esperaron, es como si no quisieran que hable nada.

Él está muy protegido por el Ejército, lo tienen bien vigilado. A una persona que ha hecho ese acto criminal, lo mínimo que tendría es un castigo por parte de su institución. Pero a él no le han hecho nada. Para mí que están ocultando algo”, denunció la mamá.