Comisión que investiga Núcleos Ejecutores interpondrá 22 denuncias contra exgobernador Fernando Meléndez, exfuncionarios y empresarios

Ante la Fiscalía de la Nación, Contraloría de la República y Fiscalía de Turno en Loreto.

Incluso estarían involucrados algunos trabajadores del Banco de la Nación.

Ocurrió ayer en la segunda sesión ordinaria del Consejo Regional.



“Todo está grabado, todo está en audios y todo está plasmado en Declaraciones Juradas de los afectados, nadie podrá decirnos lo contrario” expresó el presidente de la comisión de investigación de los Núcleos Ejecutores, aparentemente ejecutados en el periodo del exgobernador, ahora congresista Fernando Meléndez Celis.

Francisco López Robles, también adelantó que de un presupuesto aproximado a los 24 millones de soles en esa gestión (2015-2018), habría un despilfarro cercano a los 15 millones de soles en obras sacadas a través de Núcleos Ejecutores que supuestamente beneficiarían a las comunidades indígenas asentadas en zona petrolera, de acuerdo a lo establecido en el DU 026/2010.

“Las 22 denuncias penales, una por cada Núcleo Ejecutor fiscalizado, serán presentadas ante la Fiscalía de la Nación, Contraloría General de la República y la Fiscalía Provincial de Turno de Maynas. Las denuncias son por peculado doloso, colusión desleal, peculado culposo, colusión agravada, y otros.

Se incluye al exgobernador, ahora congresista Fernando Meléndez Celis, jefe de pliego en ese periodo; también a exgerentes de la oficina de asuntos indígenas, exadministrador, exgerente general y empresarios. El ministerio público evaluará la prognosis de la pena y hará las investigaciones.

Igual están inmersos los supervisores contratados por 7 mil u 8 mil soles para que visiten y vean los avances, quienes cobraban puntual, pero nunca se acercaron a las comunidades donde aparentemente iniciaban los Núcleos Ejecutores, tenemos las declaraciones de los afectados debidamente registradas.

Incluso contra los empresarios, ellos creen que con decir que no firmaron contrato con los Núcleos Ejecutores, podrán pasar desapercibidos en las investigaciones y no es así. Los hermanos indígenas se han llenado de valor y han firmado las actas, las declaraciones juradas donde dan a conocer nombres completos de quienes llegaron a engañarlos” habló el consejero Francisco López.

“Aun no podemos decir públicamente los nombres porque el mes pasado lo hicimos con algunos empresarios, y luego han tratado de manchar las pruebas que tenemos. Esta denuncia marcará un hito en la región Loreto porque se dará a conocer lo que ninguna otra autoridad ha tenido la valentía de hacer ya que se encuentran comprometidos grandes ex autoridades, grandes exfuncionarios y grandes empresarios” agregó.

El mencionado presidente de la comisión que investiga los Núcleos Ejecutores, hizo un resumen de los dos viajes desarrollados. Unos a la zona de Loreto Nauta y el otro a comunidades ubicadas alrededor de la provincia de Datem del Marañón. Participaron 5 consejeros: Francisco López, José Valera, Roberto Maicua, Carlos Sandi y George López, aparte del equipo técnico como soporte.

“Del 2015 al 2018 han despilfarrado el dinero, lo digo sin ningún temor porque lo digo con el respaldo de las pruebas suficientes que conforman las denuncias. Incluso en una de las comunidades, San Román, era para que compren el motor de Luz, pero siempre la viveza criolla, pidieron a la Pluspetrol que les donen y ya no compraron. ¿Dónde se quedó todo ese monto de dinero para el motor?

Los diferentes SUPERVISORES tienen una altísima responsabilidad ya que les pagaban entre 6,7 u 8 mil soles al mes, sin que vayan a hacer su trabajo a la zona. Es por ello que nadie cumplía con el trabajo y menos con las características exigidas. Y pese a ello, después del primer desembolso, les seguían dando otros. ¿Por qué lo hacían si no tenían informes del avance físico, no había rendiciones, ni valorizaciones?

La comunidad de Nuevo Progreso, es algo aberrante. Se hizo un desembolso del 96% en el 2015 y a la actualidad solo han colocado una caseta sin pozo a tierra, sin puertas, etc. Todo está filmado y suscrito por las mismas autoridades comunales. Documentos que tenemos guardados con mucho recelo porque se está tratando de tergiversar y comprar a testigos que serán claves para estas denuncias” dio a conocer en sesión de consejo regional.

Agregando que, en la comunidad de Santa Elena, se desembolsó más del 90% del presupuesto para un colegio que está sin baños, sin ventanas, sin mobiliario. Una construcción del año 2016. Habrían hecho 2 aulas y sin acabar. “Todo está en el expediente, donde dicen que sí han hecho la obra, que sí han cumplido y no es real” puntualizó.

Habló de otros núcleos visitados para los cuales desembolsaron más del 80% y la obra no se aprecia. “Increíble que en una comunidad donde harían una escuela, solo hicieron un aula con el techo a la mitad. “¿O sea, los escolares tendrían que sentarse solo donde llegaba la sombra?

En la comunidad de Tocache, se encontró más de 200 bolsas de cemento podridas, fierros podridos, columnas sin concluir, sin techo. Un aula sin piso, sin techo, eso en el 2016. Los supervisores no llegaron nunca. Así una serie de núcleos paralizados, a medio hacer, sin concluir, pero para los que sí desembolsaron el 80 y 90% del presupuesto.

Es hora de hacer prevalecer los derechos de los hermanos de las comunidades nativas del circuito petrolero. En la zona del Lago Rimachi, (Kandoshis) se ha visto que un solo empresario agarró varios núcleos ejecutores y no cumplió pese al presupuesto que cobraron a través de los Núcleos” remarcó López.

Por su parte el asesor legal del consejo regional, Abog. Carlos Escate, dio a conocer una información de cómo las presuntas irregularidades en la administración de los Núcleos, alcanzaría incluso a funcionarios del Banco de la Nación.

¿Actuarán en esta oportunidad los operadores de justicia? Porque no hay que olvidar que en la época del ex gobernante Yván Vásquez, no se conformaron los núcleos y se malversaron algo de 55 millones de soles en otras adquisiciones que nada tenían que ver con las comunidades nativas asentadas en la zona petrolera. La denuncia duerme en la fiscalía anticorrupción del fiscal Michel Aquino Espinoza.

Mientras que la denuncia por el mismo tema de Núcleos (2019) contra el hermano del actual gobernante Elihú Ochoa, descansa en la fiscalía de la fiscal anticorrupción María Gonzales Peralta. ¿Hasta cuándo?