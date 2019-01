Se eligió por acuerdo de asamblea, puesto que habría habido fraude en las últimas elecciones.

Comisión tendrá que verificar los padrones para sanearlos y llamar a nuevas elecciones.

La mencionada comisión transitoria está presidida por Nara Sifuentes Paredes, vicepresidente Eduardo Montalván, secretario Sergio Flores Ríos, tesorero José del Castillo, primer vocal Jhonny Pérez, entre otros. La comitiva fue juramentada por el comité electoral, para luego ser juramentada por la presidenta. De esa manera asumieron la administración, atendiendo hoy de manera normal en dicha comunidad.

“Se están recepcionando los activos de la comunidad, se han visto algunos cobros indebidos. Se está conociendo de una falta de respeto que ha existido hacia los comuneros. Se han encontrado únicamente 500 soles en caja, existiendo profesionales quienes no han sido pagados en diciembre.

Acá no debe existir ningún tipo de pagos “bajo la mesa”, todo de forma transparente, no hay que olvidar que estamos en el año de la lucha contra la corrupción. La asamblea desarrollada contó con la presencia de 5 fiscales de prevención del delito y policías, estuvo álgida, pero al final se logró anular las elecciones donde aparentemente hubo fraude.

Se habla de votos marcados por personas fallecidas, suplantación de firmas, comuneros no calificados, a votar deben ir los comuneros calificados y hay requisitos previos para eso. Ahora se reorganizará bien el padrón a fin que haya una elección acorde a la transparencia, legal.

En lo poco que se viene visualizando alguna documentación, se observan presuntas irregularidades que más adelante se tendrán que aclarar para que expliquen de qué forma han manejado los ingresos. Incluso se conoce que ha existido venta de algunos terrenos, pero el ingreso económico no habría ido a la comunidad y eso no está bien. Existiría desbalance en el manejo económico. Esos presuntos despilfarros no deben darse en la comunidad campesina de San Juan”, mencionó el vicepresidente que en estos días reemplaza a la presidenta por un tema de salud.