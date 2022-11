La reunión no se llevó a cabo porque los representantes de la PCM no asistieron a la asamblea de la comunidad



El pasado 27 de octubre en Iquitos, las federaciones indígenas de las Cuatro Cuencas y una delegación de la comunidad nativa San José de Saramuro, acordaron con el Viceministro de Gobernanza Territorial la llegada de una comisión avanzada a su territorio para el domingo 6 de noviembre. Sin embargo, la reunión no se llevó a cabo porque los representantes de la PCM no asistieron a la asamblea de la comunidad.

La comisión llegó a horas de la tarde del sábado, pero haciendo caso omiso de la información que se le proporcionó días mediante carta. Las autoridades indígenas solicitaron coordinar previamente el arribo de los funcionarios y el lugar para el recibimiento adecuado. La actitud de los funcionarios generó malestar y confusión en la población, quienes consideraron los hechos como una falta de respeto.

En la mañana del domingo la comisión se retiró de la comunidad argumentando la falta de condiciones para llevarse a cabo la reunión informativa. La PCM no demoró en hacer público su respaldo a estas razones. Por su lado, las Cuatro Cuencas y la asamblea de la comunidad nativa San José de Saramuro, han desmentido dicha versión mediante un comunicado.

A pesar de ello, las comunidades han ratificado su vocación de diálogo, la cual se impuso a amenazas y provocaciones durante los 23 días de movilización en octubre. De esta forma han expresado su voluntad a reprogramar la fecha de la reunión en su territorio, tal como lo ha propuesto la PCM, pero en esta ocasión exigen la presencia y participación del GOREL.

En el mismo comunicado, las Cuatro Cuencas rechazaron el comportamiento del GOREL por coordinaciones y acuerdos con un grupo de invasores de su territorio, quienes buscan beneficios particulares mediante la implementación de determinados proyectos que deberían servir a la comunidad nativa San José de Saramuro.

Mientras tanto, las sesiones técnicas con los sectores del Estado seguirán el curso acordado y se realizarán desde esta semana hasta fin de mes. En ese sentido, las Cuatro Cuencas han anunciado una evaluación interna del proceso de dialogo para inicios de diciembre.

