Comisión del consejo regional “limpió” al consejero delegado de acusación

Informe decía que pidieron información a la DREL cuando el acusador, direccionó la denuncia contra la UGEL/Requena.



El ciudadano que interpuso la denuncia ante el consejo regional fue Miguel Augusto Padilla Flores, bajo los siguientes fundamentos:

“Mi persona ha realizado labores de transporte de materiales educativos de la Ugel/Requena a Alto Tapiche, distrito de Tapiche y Soplín Curinga, en febrero y marzo 2019. Servicios que favorecieron al consejero Javier Villacorta Nacimento, a través del proveedor Carlos Freitas, a quien la Ugel le había otorgado la orden de servicio de las tres rutas.

En la cual figura mi foto de repartición. Realicé los servicios por encargo del señor Javier Villacorta, ya que Carlos Freitas solo figuraba en papeles. Tengo conocimiento que por ese servicio la Ugel/Requena realizó un desembolso estimado en 105 mil soles.

Javier Villacorta, me ha pagado parcialmente por el transporte y me tiene un pendiente adeudado por 15 mil soles por concepto de alquiler de yate y gasolina para el transporte. Javier, siempre estaba pendiente de la entrega de las pecosas y entrega de los informes donde figura la entrega de materiales en los colegios” declaró el ciudadano.

Sin embargo, en la última sesión del consejo regional, el consejero José Valera, dio cuenta que había pedido papeles a la DREL para ver si ésta había solicitado trabajos como proveedor al consejero. Cuando la denuncia de Padilla, en todo momento puntualiza a la UGEL de Requena. De eso no dijo absolutamente nada.

“Informo que la comisión concluyó el trabajo de investigación sobre la denuncia presentada contra Javier Villacorta (actual consejero delegado), donde cursamos la documentación respectiva a la DREL (dirección de educación). Se trata de la denuncia hecha por Miguel Augusto Padilla Flores.

Nosotros hemos pedido a la DREL que responda del tema y nos respondan sobre las órdenes de servicio y comprobantes de pago de 2019 y 2020. Respondió el administrador Joiner Martín Vásquez Egoavil, y José Damián Zárate del área de Logística; indicando que el consejero Javier Villacorta, no tiene ningún vínculo laboral, que no ha tenido ningún vínculo como proveedor en el 2019 y 2020” dio a conocer Valera.

Y con ello libraron abiertamente de una investigación más profunda al actual consejero delegado, cuando la “comisión de investigación” debió dirigir todos sus conocimientos ante la UGEL/Requena, porque allá se realizaron los presuntos actos de irregularidad que involucraría a Villacorta.

De otro lado, la comisión que investigó a la consejera Reátegui Rivadeneyra, mencionó que no se había encontrado asidero en la denuncia hecha por otro de sus colegas por presunto tráfico de influencias. Más bien sugieren que la consejera estaba en libertad de hacerle una contradenuncia al responsable de haber levantado los presuntos hechos irregulares.

En la misma sesión el consejero delegado, aliviado quizá del “flotador” lanzado por el tema de la Ugel/Requena, habló respecto a que no les pagaban sus viáticos. Pero aun así dijo que ese día iría con el gobernador a Yurimaguas.

“Tenemos que informar de lo que pasa en las diferentes provincias de nuestra región como Requena, Caballo Cocha, Putumayo, Datem del Marañón, entre otras. Lo que pasa es que queremos hacer nuestra función y nos tienen de brazos cruzados al no pagarnos nuestros viáticos. Pero aun así tenemos que salir a fiscalizar” opinó.

En otro espacio el consejero de Requena Pedro Pacaya Tamani, dio a conocer que en la comunidad “Victoria” (Puinahua-Maquía) hace tiempo cayó un rayo y destrozó el grupo electrógeno por lo que la población se encontraba sin el servicio de energía.

“En esa comunidad hay unos 4 mil habitantes y necesitan de inmediato contar con un nuevo grupo electrógeno, eso quiero que sepa el gobernador para que vea cuanto antes enviar uno a la comunidad, allá hay colegio inicial, primaria y secundaria y no hay luz” remarcó Pacaya. (LMHL).