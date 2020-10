Comedor popular “El Porvenir” recibió importante donación de utensilios y alimentos

Madres podrán aumentar el número de platos de 30 a 80 y bajar el costo del menú de 3.50 a 3 soles.



Lo que parecía un sueño, ayer se hizo realidad para las madres integrantes del Comedor Popular “El Porvenir”, ubicado en el asentamiento humano del mismo nombre en la zona periférica de la ciudad de Iquitos, donde se realizó la entrega de utensilios de cocina y alimentos para varios meses.

La gestión para que la donación se haga posible lo hizo la ONG Loreto Vida Amazónica, cuyo presidente Jorge Chávez Sotelo, hizo todos los esfuerzos y la presentación de documentos para que la organización internacional Ibercocinas, aceptara colaborar.

Para a entrega formal de las donaciones ayer se realizó una significativa ceremonia en el frontis del Comedor Popular “El Porvenir”, hasta donde se ubicó lo donado consistente en 7 docenas de platos extendidos, 7 docenas de platos hondos, 7 docenas de cucharas facusa, 2 cucharones chiferos, 6 jarras de cuatro litros, entre otros más.

En lo que respecta a los alimentos, están 3 sacos de arroz, 3 sacos de azúcar rubia, 5 kilos de alverja, 5 kilos de lentejas, 5 de frejol canario, 5 de frejol ucayalio, e paquetes de Macarrón, 5 kilos de cebolla roja, etc.

Fue una mañana que significó esperanza en que las cosas mejoren en el comedor, siendo la presidenta del Comedor “El Porvenir”, Liseth Viena Ruiz, le faltaban palabras para expresarse y emocionada dijo: “estoy muy contenta con toda mi directiva, no sabemos ni cómo agradecerles. Un bello día un señor toco mi puerta, ruego a Dios nos proteja y de fuerzas para seguir en bien de nuestros pobladores”.

Agregó, “podremos atender a más personas en el comedor, con Maynas atendemos a 35 platos, con esta entrega vamos a aumentar más platos, tendremos hasta para 80 platos. Y nosotras también hacemos labor social con un ancianito y tres huérfanos, no les cobramos nada”.

Informaron que, gracias a la donación de alimentos, podrán bajar el menú de 3,5 a 3 soles y la atención se extenderá hasta para unas 80 personas. En tanto que personal la ONG Loreto Vida Amazónica acompañará mediante un permanente monitoreo a la actividad alimentaria que realizan. (DL)