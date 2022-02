Hasta el cierre de edición, la Región Policial Loreto, no ha brindado ninguna declaración sobre las irregularidades detectadas en la comisión del presunto delito de tráfico ilegal de municiones. Este medio de comunicación buscó al general de la policía, recibiendo como respuesta que se encontraba de viaje.

Según las investigaciones, también se encontrarían implicados los efectivos policiales Jesús Jhareth López Ríos, Llordin Panduro Cariajano, José Daniel Gonzales Morante y Diego Watson Hernández Gaviria.

Un detalle que sorprende es la identidad de la persona que tiene a cargo las diligencias a nivel policial y la de aquella que responde a su propio requerimiento: el Comandante PNP Rodolfo Javier León Velarde Díaz, en su condición de Jefe de la Sección de Seguridad de Fronteras de la Región Policial Loreto, se responde a sí mismo mediante el Oficio Nro. 184-2022-SCG PNP/IV MACREPOL-REGPOLOR-DIVOPS-SECSEFRO-SEC, en su condición de Jefe de la DEPINCRI – IQUITOS.

Esta particularidad en la investigación, no otorgaría las garantías mínimas necesarias de imparcialidad, más aún cuando se presume la existencia de un grupo de personas (todos efectivos policiales) involucrados en actos irregulares.

Cabe indicar que extraña la respuesta contenida en el Oficio Nro. 582-2022-SCG PNP/IV MACREPOL LORETO-OFIADM.AREREHUM de fecha 20 de enero del año en curso, formulada por el Jefe del AREREHUM IV MRP – LORETO(e), SB PNP Paulino Jesús Tintay Cordero, quien informa sobre la situación actual de los sub oficiales mencionados antes.

Lo llamativo de la respuesta es que el Oficio Nro. 158-2022-SUB COMGEN PNP IV MRP-DIVINCRI-LORETO-DEPINCRI-G-GEIN, suscrito por el Comandante PNP Rodolfo Javier León Velarde Díaz, quien actúa en esta oportunidad como Jefe DEPINCRI IQUITOS, nunca le pidió información sobre estos efectivos policiales sino estrictamente sobre Marly Katiusca Rengifo Reátegui y sobre Estela Salcedo Ramírez.

Al parecer, de manera deliberada se intenta proteger a la principal responsable de este acto ilegal, quien, al verse presuntamente respaldada por sus superiores, niega su participación de manera tajante pese a existir testigos que probarán su responsabilidad.

En su declaración ante la DEPINCRI habría afirmado que el día que entregó las municiones “se encontraba en horario de servicio administrativo desde las 8 de la mañana hasta las 13:00 horas y que luego se retiró a su casa a descansar porque se sentía un poco mal y a las 17:00 horas retornó a su base para continuar con su servicio hasta las 22:00 horas, pero que a las 17:10 se constituyó a la región policial a solicitar información y que luego regresó a las 17:50 horas aproximadamente y que todo esto se puede corroborar con el cuaderno de movimiento de personal de mi base y rol de servicio”.

Definitivamente la policía Marly Katiusca Rengifo Reátegui, tendría todo bien estudiado, ya que sería respaldada por su institución, que no ha explicado aún la misteriosa elaboración y suscripción de documentos oficiales con firmas de altos mandos policiales presuntamente fraguadas.

Otro detalle que debe ser incluido dentro de la investigación fiscal es la demora en la solicitud de elementos probatorios suficientes para determinar las responsabilidades de los efectivos policiales que habrían participado de este delito.

Y es que recién el día veintiocho (28) de enero, es decir luego de más de dos semanas de haberse producido la entrega de las cajas conteniendo municiones por parte de la SO3 Marly Katiusca Rengifo Reátegui, el Comandante PNP Rodolfo Javier León Velarde Díaz, DEPINCRI IQUITOS, solicitó al Mayor PNP, en situación de retiro, Manuel Pandal Rojas, Jefe de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Maynas, información sobre la grabación de las cámaras de video vigilancia ubicabas en la calle Atahualpa, Iquitos, desde el día martes 11 de enero del año en curso desde las 15:00 horas hasta las 20:00 horas.

Este pedido fue reiterado por el mismo comandante el uno (01) de febrero. Al parecer, no se ha obtenido respuesta o no se quiere brindar información.

Un caso sumamente delicado, del cual se sabe Inspectoría de la Policía, ya habría tomado cartas en el asunto.

(Luz Marina Herrera Lama).