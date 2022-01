No pudo llegar al puesto de vigilancia fronteriza “Puerto Amelia” por factor climático



El General Javier Gallardo, comandante general de la policía, acompañó a efectivos policiales hasta la ciudad de Caballococha. Los agentes relevarán en sus puestos a los policías qué fueron emboscados y heridos durante el ataque al puesto de vigilancia fronteriza “Puerto Amelia”.

Tras el cobarde ataque al puesto de vigilancia fronteriza “Puerto Amelia”, un contingente de efectivos policiales llegaron hasta la ciudad de Caballococha para reforzar y brindar seguridad en esta parte del departamento de Loreto.

Este viaje que duró 45 minutos vía aérea desde Iquitos, el comandante general de la policía, Javier Gallardo Mendoza, dijo que los efectivos se dirigirán hasta la zona de la frontera con Brasil en las próximas horas.

Es preciso señalar que el alto funcionario y los demás agentes policiales no lograron llegar hasta el puesto de vigilancia fronteriza debido al mal tiempo. Ellos tenían que abordar un helicóptero junto con el general para que lleguen hasta el lugar y supervisen en qué situación se encontraba dicho puesto de vigilancia.

El alto mando de la policía dijo que independientemente a esto se preocuparon en primer lugar por la salud de los efectivos policiales que sufrieron este atentado y algunas lesiones por proyectil de arma de fuego.

No descarta, además, la posibilidad de evacuar a Lima al policía que sufrió un impacto de bala en el pómulo. Debido al factor covid-19, solamente están esperando que se cumpla con todos los protocolos que exige la ley en estos casos y que respecta a la emergencia sanitaria.

FUERON BIEN ARMADOS

Antes de partir, los 12 sub oficiales de la Policía Nacional del Perú y un alférez, fueron dotados de armas de fuego de largo alcance con sus respectivas municiones y cacerinas. Además cada uno llevó una canasta de víveres. El comandante general de la Policía Nacional del Perú manifestó que ellos y los demás integrantes de la policía que se encuentran en zona de frontera, a partir de ahora tendrán más prioridad.

Finalmente señaló que van a tomar todas las medidas del caso para brindar más seguridad a la ciudadania, no solamente en Iquitos, sino en todo el país.

(C. Ampuero)