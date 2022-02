Colegio “César Vallejo” ya no los puede acoger ya que empiezan clases presenciales o semipresenciales.



Grave. Muy grave la situación que tendrían que afrontar dentro de poco los docentes, padres de familia y alumnado del colegio “Rosa Agustina” debido a que su infraestructura aún no está concluida y el colegio que había acogido sus pertenencias, les ha dado un plazo de 15 días para que las retiren de sus instalaciones.

Así lo dio a conocer la directora Adela del Pilar Mesía Cornejo, quien agregó que han enviado sendos oficios al gobierno regional dando a conocer la situación crítica, pero que hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta.

“Entre el nivel primario y secundario contamos con unos 2,800 estudiantes. Los padres nos preguntan dónde van a estudiar sus hijos y nosotros no podemos darles una respuesta cierta ya que el gobierno regional no nos responde.

Estamos cerca al inicio de año escolar y la norma dice que la enseñanza será presencial o semipresencial, entonces estamos en espera que la dirección de educación o el gobierno regional nos diga en qué lugar vamos a funcionar.

Ahora estamos en el “Cesar Vallejo”, pero nos han dicho que el apoyo brindado solo será hasta el 15 de febrero. Es por ello que andamos en esta gran preocupación porque no sabemos dónde vamos a funcionar” declaró la directora.

¿O sea, la construcción del “Rosa Agustina” no concluirá este año?

-Se dice que la obra está en marcha, pero nosotros vemos que hay una mínima cantidad de obreros y no avanzan como debe ser. Dudo que la terminen antes de que empiece el año escolar 2022.

Nosotros necesitamos saber dónde vamos a ir porque tenemos que implementar el plan covid y todo ello, entonces se nos agota el tiempo. Pedimos una respuesta y solución rápida al gobierno regional. Hay un local por la Av. La Marina, pero creo que tampoco ni le pagan al propietario, ahí están los bienes del nivel secundario, la verdad todo es un desorden.