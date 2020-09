Colegio privado San Agustín cerraría por falta de economía

Profesores se muestran consternados ante esa posibilidad.

Ayer en la tarde hicieron una vigilia para sensibilizar a los padres de familia.



Y es que los 119 trabajadores de ese colegio privado que atienden en época normal a 1,000 alumnos; ahora están sin ingresos debido a que los padres de familia, en mayoría, no están cancelando sus pensiones.

Lo cual les viene causando un retraso en sus salarios y complicando el cumplimiento que ellos tienen con sus servicios básicos para su sobrevivencia. Incluso el actual director Antonio Lozan Punlay, ya no sabe qué hacer para convencer a los padres de familia que paguen la enseñanza virtual de sus hijos.

¿Y por qué no pagan los padres de familia? Pues se conoce que es debido a que están en espera que la UGEL o la DREL emitan un pronunciamiento para que la mencionada institución educativa rebaje las pensiones mensuales. Y según docentes, eso a ellos, también les afectaría sobremanera.

Ayer este medio de comunicación pudo entrevistar a la profesora Rossana Sánchez Mundaca, quien solicitó por favor a los padres de familia que paguen sus pensiones ya que los docentes se estaban viendo perjudicados.

“Estamos creo trabajando el doble de lo que se llama normal, ahora con pandemia y enseñanza virtual trabajamos de lunes a domingo. Todo el mundo sabe lo lento que es el Internet en Loreto, a veces hasta de madrugada hay que quedarse para poder pasar los videos.

No nos dan materiales de enseñanza, nosotros tenemos que comprar, si no pagamos el servicio telefónico, nos cortan la señal y no podemos enseñar. Por eso pido conciencia a los padres de familia para que cancelen por la enseñanza que venimos dando a sus hijos, nuestro trabajo es tedioso y arduo” habló claro la docente.

Mientras que el profesor de comunicación Michael Hernández Ríos, expresó que habían llegado a la DREL a dejar un memorial para que la autoridad tome conciencia de la situación por la que están atravesando.

“No pueden rebajar las pensiones, de lo contrario cómo nos van a pagar nuestros sueldos. Desde hace tiempo que ya estamos siendo perjudicados con el retraso en los pagos, por todo ello haremos una vigilia a fin que los padres de familia tomen conciencia clara de nuestra situación y del colegio, ya que existe la posibilidad que sea cerrado por falta de economía” manifestó.