Colegio Médico respalda huelga de hospital Iquitos

Dr. Max Themme Flores exhorta a autoridades atender los pedidos de los médicos

El decano del Colegio Médico del Perú – filial Iquitos, Dr. Max Themme Florez, se pronunció sobre la huelga indefinida emprendida por el Cuerpo Médico del Hospital Iquitos “César Garayr García”, mostrando su respaldo a la misma.

“Como colegio profesional no estamos inmersos en lo que son directamente las luchas gremiales, pero nosotros respaldamos el justo reclamo que están haciendo los colegas del hospital Iquitos, respaldamos porque nuestros colegas están atendiendo en condiciones en las cuales no se puede permitir realizar un acto médico porque estamos exponiendo tanto al paciente como al mismo médico”, expresó Themme.

Asimismo, el decano refirió que el sector salud en la región Loreto está en crisis desde la gestión anterior del gobierno regional, pero que en la gestión actual el problema se está agudizando.

“Es lamentable realmente que tengamos que llegar a una situación en la cual los colegas tengan que exigir, y en base de las exigencias de sus justas reivindicaciones tengan que tomar medidas de fuerza para poder finalmente tratar de conseguir algo en base al incumplimiento de un pliego que no ha sido oportunamente atendido; por ello, se debe dar solución a los problemas tanto de recursos humanos, tanto de infraestructura, equipamiento, de insumos y medicamentos”, detalló. (R. Graicht)