Colegio Liceo Naval verterá desagüe sobre asentamientos humanos del distrito de Punchana

Construcción de la Marina de Guerra del Perú es financiada por el GOREL.



Imágenes difundidas por los pobladores de los asentamientos humanos Yván Vásquez y 21 de Septiembre demuestra que la construcción de la institución educativa Liceo Naval, perteneciente a la Marina de Guerra del Perú, desvió las tuberías del establecimiento y las direccionó a sus pueblos jóvenes.

De este modo, los desechos del local irán a parar a ambos asentamientos humanos, lo que afectará la calidad de vida de 3 mil de ciudadanos del distrito; quienes también son afectados por las tuberías del desagüe del Hospital de EsSalud y de la calle Buenos Aires. La cual según los vecinos carga con el 70% del desagüe de Punchana.

“Ayer conversamos con la alcaldesa y le hicimos presente este tema y nos dijo que no sabe nada. (…) Licencia de construcción parece que no tiene, inspección de tubería tampoco, ¿cómo entonces está construyendo la marina esta tubería afectando a todos los pobladores? nosotros no somos su recipiente”. Manifestó un dirigente del Asentamiento Humano Yván Vasquez.

Además, recordemos que la obra es financiada por el Gobierno Regional de Loreto. Motivo por el que el gerente general de la Municipalidad Distrital de Punchan (MDP) indicó que la alcaldesa del distrito sostendrá una reunión con el gobernador para abordar el problema. “La alcaldesa va a tener una reunión mañana (hoy) con el gobernador regional y este tema está en agenda”. Manifestó.

Concluyó que la comuna se encuentra en litigio con la Marina de Guerra por la obra y que hoy sostendrán una reunión con los dirigentes de los pueblos jóvenes para buscar alternativas de solución al problema. “La marina nos crea muchos problemas, quedamos un día para tarar el tema pero nos dicen que no será posible, pero desde la municipalidad estamos haciendo el seguimiento y esperamos dar solución”.

(A. Padilla)