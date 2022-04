Alumnos tienen que estudiar en ambientes antiguos, a punto de colapsar.

Tremenda infraestructura del nuevo colegio, no sirven por las grietas que reportan.

A falta de aulas, varios tienen que estudiar en salones de madera.



La profesora Miguelina Pinedo, mira a sus alumnos y les dice que apresuren la tarea porque ya es hora que ingrese el otro grupo de compañeros a seguir con sus clases en el Tercer Grado B. Tiene la responsabilidad de formar a 29 alumnos en dos horarios. Uno de 7 y 15 a 10 y 30 am. Luego de 10 y 30 am a 12 y 30 pm.

“Estamos enseñando en los ambientes antiguos. Contamos con ambientes que han sido construidos de material noble, pero no podemos utilizarlos ya que existen ciertas deficiencias. Se han rajado las paredes etc.

Creo que oficialmente no lo han entregado. Acá nos faltan carpetas, ya están viejas, la misma aula no está bien ubicada hemos tenido que ponerle parches. Hemos pintado y así mejorar para que los estudiantes no pierdan clases” contó la profesora mientras los alumnos, en mayoría israelitas, la miraban con atención.

También se pudo entrevistar a la directora del colegio emblemático MAO, Iris Vela Castro, quien ya no sabe a quién recurrir para que le den la atención debida en cuanto a mejorar los ambientes “nuevos” de la mencionada infraestructura. Infraestructura en la que gastaron millones de soles, pero que al final la dejaron con sendas deficiencias por subsanar, por lo cual los escolares no pueden ocupar. Sería un gran riesgo.

“La obra fue recepcionada en el periodo del alcalde Julio Khan. La recibe sin haber sido culminada, terminada y con muchas fallas que presenta la estructura. Nadie ha asumido esa responsabilidad.

Acá nadie garantiza que la obra no vaya a generar algún tipo de daño a corto y largo plazo. Sobre todo, nadie quiere garantizar la seguridad al personal de educación y los alumnos. Han llegado como 8 visitas a evaluar, a sacar informes, pero por las puras. Se van y el colegio sigue igual.

He solicitado a la UGEL que haga una evaluación y nos garantice un espacio para seguir enseñando de manera digna, pero nada. Todos quieren evadir el compromiso y responsabilidad de recepcionar esa obra” habla la directora Vela Castro.

(LMHL).