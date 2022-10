Hace rato Contraloría Regional ha debido emitir un informe, pero aún no lo hace.

Fiscalía anticorrupción también ha debido ingresar de oficio a observar una construcción que viene generando gran perjuicio al Estado, a los vecinos y empresarios de la zona.



En una sola visita que ha realizado el Colegio de Ingenieros de Loreto junto al Colegio de Arquitectos, ha podido identificar una serie de acciones ejecutadas al margen de la Ley como, por ejemplo, que existen partidas con costo superior al promedio empleado en la región. Así como que la ampliación del proyecto original, que comprende las veredas en la zona monumental, no cuenta con opinión favorable del Ministerio de Cultura, según lo establecido en la Ley 28296.

El Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental de Loreto y el Colegio de Arquitectos del Perú-Regional Loreto, en cumplimiento de sus principales objetivos y fines, como es el de interactuar permanentemente con la sociedad mediante el cotejo y análisis de sus principales problemas para proponer soluciones; y el de asesorar al Estado, a la sociedad civil, los poderes públicos y a las instituciones en asuntos de interés regional y local, hace poco realizaron una visita técnica a la obra en mención con la finalidad de verificar el estado actual de su ejecución.

Hoy han emitido un pronunciamiento para que toda la comunidad conozca de la falta de calidad de la millonaria obra y las deficiencias que se vienen cometiendo en torno a ella. Entre las principales observaciones se tiene:

-“La intervención (porcentaje de incidencia) de los profesionales parte del plantel técnico, difiere del programa de ejecución de obra aprobado por la Entidad. Así mismo existen partidas con costo superior al promedio empleado en la región.

-Existen partidas con especificaciones técnicas, planos y análisis de precios unitarios en el expediente técnico, que no determinan en forma explícita las características, requisitos y especificaciones necesarias para su ejecución, incumpliendo lo señalado Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que puede generar al contratista adicionales y ampliaciones de plazo.

-Existen áreas de trabajo en veredas y en los miradores, paralizadas por falta de personal, observando una deficiente planificación y programa de ejecución de obra. -Las veredas construidas presentan un deterioro prematuro, con un defectuoso acabado, evidenciando un deficiente proceso constructivo y control de calidad.

-La obra no cuenta con la factibilidad y aprobación del proyecto de las instalaciones eléctricas, cable y telefonía, por parte de las instituciones administradoras del servicio de la ciudad, debiendo ser aprobados previo a la aprobación del expediente técnico, ocasionando un perjuicio económico al Estado.

-La ampliación del proyecto original, que comprende las veredas en la zona monumental, no cuenta con opinión favorable del Ministerio de Cultura, según lo establecido en la Ley 28296. Las instituciones administradoras de los servicios de electricidad, cable y telefonía de la ciudad, deben dar la celeridad que amerita a los trámites, ante la solicitud de factibilidad y aprobación de los proyectos en ejecución, de las diferentes Entidades Públicas, con la finalidad evitar se incremente el perjuicio económico al Estado.

-Se observa una deficiente gestión de las entidades involucradas en la ejecución de la obra, en resolver las principales deficiencias que presenta el expediente Técnico” puntualizan los ingenieros y arquitectos que visitaron la zona afectada.

Finalmente, exhortaron al gobierno regional de Loreto, a la Contratista Consorcio Alameda Monumental, conformado por las empresas ACES S.C.R.L, CPM INGENIERÍA & CONSTRUCCION SAC y C&E INGENIERÍA EIRL, y al Supervisor de Obra Consorcio Supervisor Monumental, por el cumplimiento de la normativa aplicable al contrato N° 051-2021-GRL-GGR-GRI, las recomendaciones realizadas expresadas en este pronunciamiento con la finalidad de tomar acciones preventivas y correctivas, que conlleven a la culminación de la obra en el menor tiempo posible.