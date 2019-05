Colegiado esperará llegada del Perfil del alcantarillado enviado desde el Ministerio de Vivienda

En juicio oral de primera instancia se había solicitado el Perfil a Sedaloreto, respondiendo que había “desaparecido”

Fiscal superior anticorrupción Avelino Cruz, comunicó a la Sala Penal que el Ministerio de Vivienda enviará copias certificadas del Perfil

Fiscal pidió se reprograme la audiencia para contar con el Perfil y luego ser sometido a examen al perito Karl Tejada

Ayer a las 2 y 45 de la tarde se desarrolló una audiencia más del caso denominado “Alcantarillado I”, donde se ve el tema del PERFIL de la obra millonaria ejecutada en Iquitos.

La Sala Penal de Apelaciones, integrada por los Magistrados Aldo Atarama, Reynaldo Cajamarca y Manuel Humberto Guillermo Felipe (quien estuvo como director de debates), inició preguntando a uno de los sentenciados como Vásquez Valera, si es que iba a declarar, recibiendo por respuesta que no, que se reservaba para los alegatos finales.

Luego preguntó a Marcos Ibaceta, defensor del supuesto responsable del Perfil del alcantarillado Ricardo Rojas Vargas, si es que iba a declarar. El abogado respondió que no porque el ingeniero Rojas, tenía un certificado médico y una historia clínica, en el que se recomendaba que no sea sometido a ninguna situación de estrés por problemas cardiovasculares.

El fiscal Víctor Avelino, luego de observar los documentos se dio cuenta que la historia era del año 2018 y que el certificado sí era del 2019. Solicitando a la sala que se haga efectivo el apercibimiento de conducción compulsiva. Los abogados defensores de los condenados, repararon e indicaron que el certificado médico sí era del 16 de mayo de 2019. Por lo que la sala penal, aceptó el pedido que no esté presente Ricardo Rojas. Por ahora.

Continuando con la apelación, para ayer se citó al Ing. Karl Tejada, quien hablaría del Perfil y respondería las preguntas al respecto. Mas el fiscal solicitó a la SPA que le permitan una ampliación de plazo puesto que el Ministerio de Vivienda, le había aceptado enviar copias certificadas del PERFIL que sí está en su poder (en Sedaloreto desapareció por lo que se abrió una investigación en la fiscalía). Y que esa entrega llegará recién el día de mañana viernes 23 de mayo.

Por su parte los abogados defensores se opusieron férreamente a que la SPA acepte esa ampliación de plazo. El Colegiado Penal tuvo que deliberar por algunos minutos, terminada la deliberación entre los tres magistrados, el director de debates Manuel Humberto Guillermo Felipe, expresó que habían resuelto que se esperará la llegada de las copias certificadas del PERFIL del alcantarillado que remitirá el MV. Ya que el interés mismo de la justicia, es llegar a esclarecer ampliamente los hechos.

Finalmente, se levantó la audiencia que continuará el próximo 4 de junio a las 3 de la tarde.