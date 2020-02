Colapsa Unidad de Febriles del hospital Iquitos

No hay camas suficientes para atender a todos los pacientes que llegan diariamente

Entre 60 a 90 pacientes con enfermedades febriles llegan a este nosocomio cada día.

La región Loreto se encuentra en emergencia sanitaria debido al brote alarmante de dengue, y la situación parece seguir complicándose, sobre todo debido al hecho que nuestros nosocomios, al parecer, no tienen la logística suficiente para atender a la gran cantidad de pacientes que llegan de manera diaria, tal es el caso del Hospital Iquitos, César Garayar García.

El Dr. Moisés Sihuincha, coordinador del Servicio de Infectología del citado nosocomio, manifestó que la Unidad de Febriles ha colapsado debido a la alta demanda de pacientes, ya que diariamente ingresan entre 60 a 90 personas con enfermedades febriles, y no cuentan con camas suficientes para atenderlos.

El médico refiere que de la mencionada cifra el 95% son casos de dengue, y el 5% entre malaria y leptospirosis. Y si bien, provienen de distintas zonas de nuestra ciudad, la mayoría son de las zonas periurbanas y del eje carretera Iquitos Nauta.

“El día de ayer hemos tenido más de 80 febriles, y todas nuestras camas fueron llenadas… hay determinados días en los cuales ya no tenemos camas, por tanto, tenemos que ver otras formas de atender a los pacientes, algunos de ellos tienen que ser enviados al hospital regional para su atención”, detalló el Dr. Sihuincha.

El médico también hace un llamado a la población para mantener sus huertas, patios y demás lugares dentro de sus hogares donde pueda haber agua estancada, puesto que estos puntos son los lugares ideales para la proliferación del zancudo vector del dengue y la malaria. (R. Graicht)