4 de mayo:

El Club de Leones de Iquitos, con sus 65 años de vida institucional al servicio de los más necesitados, cuenta con una rica historia en Loreto, que el pueblo evoca con mucho cariño y respeto por los aportes de los Leones de Iquitos a favor de la colectividad durante todos estos años, más de medio siglo de acciones solidarias en cumplimiento de los nobles objetivos leonísticos.

El Club de Leones de Iquitos a través de sus autoridades leonísticas, cada uno en el tiempo que les correspondió dirigir el club, siempre se han caracterizado por visualizar objetivamente las necesidades de la población loretana y que luego de solucionarlas con mucho esfuerzo, dedicación y cariño, eran entregadas a las autoridades políticas correspondientes para que continuaran con su mantenimiento y de servicio.

Uno de los primeros aportes que realizaron los Leones a la comunidad loretana fue el embellecimiento del Malecón Tarapacá con postes ornamentales de cemento que le daban un atractivo al malecón durante las noches de paseos familiares.

Luego se instituyeron las grandes noches de Bingo en el Club Amazonense, con cuyas utilidades se realizaron importantes obras, como la construcción de la piscina semi olímpica de los Leones que tiempo después fue transferida a la Municipalidad Provincial de Maynas. El Banco de Sangre construida al interior del Hospital Apoyo Iquitos, considerado como un valioso aporte a la conservación de la salud de la comunidad loretana. Cómo olvidar la construcción de un edificio en el populoso barrio de Belén en la primera cuadra de la calle José Gálvez para que funcionara el Jardín de Infancia Nº 158 y que más tarde se convertiría en el Centro Artesanal de Belén.

También construyeron el Centro Detector del Cáncer en la calle Almirante Guise dedicado a detectar este terrible mal, en ese mismo local funcionó el Centro Odontológico «Raúl Hirsch Casanova» como una colaboración a la salud dental de las clases más populares.

La educación siempre fue una preocupación permanente para el Club de Leones de Iquitos, es así que se construyeron siete instituciones educativas en diferentes lugares de nuestra ciudad, con la finalidad de ayudar en la formación educativa de los jóvenes y niños.

Actualmente el Club de Leones de Iquitos está presidido por su Socia León VIOLETA GRANDA GUZMÁN DE VELA que junto a su esposo MARIO VELA RODRÍGUEZ, están abocados en organizar las Olimpiadas de niños con síndrome de Down de Iquitos, Nauta, Requena, Yurimaguas, Caballo Cocha, Contamana, con la ayuda del Gobierno Regional de Loreto. Los Leones esperan que con el éxito alcanzado en estas Olimpiadas en años anteriores, pronto podrían hacerse cargo en su organización ya sea el Gobierno Regional de Loreto o alguna municipalidad o institución privada que permita continuar dándole satisfacción tanto a estos niños, así como a los padres de familia.

En el aspecto del cuidado de la salud se llevan a cabo incontables programas y acciones, destacando nítidamente numerosas operaciones a niños hidrocefálicos, campañas médicas integrales y a través del programa Sigth First (primero la vista), se efectuaron más de 300 operaciones de catarata, devolviendo la vista a gran número de personas de escasos recursos económicos, campañas de medición de la vista con entrega de más de mil anteojos a su medida sin costo alguno y se realizarán aproximadamente 30 operaciones de labio leporino y paladar hendido.

El Comité de Damas del Club de Leones de Iquitos también merece especial reconocimiento en este aniversario, por el gran trabajo desplegado al servicio a la población y especialmente a la niñez enferma y de escasos recursos económicos de los diferentes nosocomios de nuestra ciudad, atendiéndoles con ropa, pañales, leche, etc.

La institución del Club de Leones de Iquitos se ve constantemente fortalecida con el ingreso de nuevos socios que siguen la huella trazada por los fundadores y de los Leones más antiguos, alguno de los cuales se alejan del movimiento por diferentes motivos, pero, conservando siempre los postulados del Leonismo.

El Club de Leones de Iquitos, en sus 65 años de vida institucional, no solo ha sabido ganarse el aprecio y el cariño de la población Loretana, también a nivel nacional goza de un gran prestigio constituyéndose en uno de los clubes más sólidos a nivel del Distrito H-4 Perú.

Actualmente, el Club de Leones de Iquitos a través de sus directivos y socios, viene desarrollando su programa de entrega de útiles escolares a niños de escasos recursos económicos en los centros educativos, El programa mitigando el hambre llevando almuerzos en diferentes zonas marginales y desarrolla el programa de educación ambiental, reforestando colegios con palmeras con la finalidad de dar sombra y de esta manera mitigar las altas temperaturas en nuestra ciudad.

El día de hoy, en su local institucional a las 9 de la noche se realizará su sesión solemne de aniversario, donde su socio fundador RAÚL SUÁREZ VELA hará un recuento de la historia del club, y la presidenta del club tomará el juramento a nuevos socios que ingresarán a formar parte de esta importante institución. Al final de la ceremonia festejarán su aniversario con una cena de confraternidad entre sus socios.

Los Leones reflexionan, señalando cómo no sentirnos orgullosos de pertenecer a este movimiento de servicio más grande del mundo y que tiene una rica historia en nuestra ciudad de Iquitos, identificándose con los problemas de la comunidad y alcanzando soluciones, fiel a su Lema: «Nosotros Servimos»