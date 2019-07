Clínica de Hemodiálisis ya no cuenta con licencia municipal

2do Juzgado Civil de Maynas deja sin efecto medida cautelar innovativa que favorecía a la empresa Servicios Médicos Amazónicos Sac

Esta nueva resolución del 2do Juzgado Civil de Maynas, que deja sin efecto a la medida cautelar innovativa expedida con fecha 28 de mayo del presente año, es una clara muestra que el Poder Judicial rectificó una resolución que a todas luces favorecía a la Clínica de Hemodiálisis Servicios Médicos Amazónicos SAC.

Esta clínica obtuvo una licencia municipal el 08 de abril del año 2014, sospechosamente irregular, ya que en ese mismo año mantenía un juicio contencioso administrativo en el poder judicial contra la Municipalidad Provincial de Maynas. Y lo obtiene cambiando su puerta de ingreso, pero persistía la cercanía de menos de 50 metros a un grifo, poniendo en exposición al peligro a los pacientes que reciben el servicio de hemodiálisis de EsSalud.

Cabe resaltar, que este juicio contencioso administrativo lo ganó la Municipalidad Provincial de Maynas con fecha 02 de octubre del 2015.

La Municipalidad Provincial de Maynas a cargo del Alcalde Francisco Sanjurjo, haciendo una revisión de todas las licencias municipales detecta esta irregularidad, por lo que realiza acciones administrativas para REVOCAR la licencia de funcionamiento expedida el 08 de abril del 2014.

De esta manera se emite a Resolución de Gerencia Municipal N° 260-2019-GM-MPM, de fecha del 26 de junio del 2019, donde se resuelve lo siguiente: REVOCAR la licencia de funcionamiento N 313-2014 de fecha 08 de abril del 2014, otorgada a favor de Servicios Médicos Amazónicos SAC, el mismo que se encuentra ubicada en el Psje. Jorge Chávez N° 347 – Distrito de Iquitos.

Sin embargo, la clínica de hemodiálisis a sabiendas de sus acciones irregulares y tomando conocimiento que la municipalidad estaba investigando estos hechos, acude al 2do Juzgado Civil de Maynas, solicitando una acción de amparo fundamentando que se estaban vulnerando sus derechos constitucionales, obteniendo de esta manera una medida cautelar innovativa en contra de la Municipalidad Provincial de Maynas.

Como consecuencia de esto quedaron enfrentados la comuna versus el poder judicial.

Presentada la oposición a esta medida cautelar por parte de la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Maynas, el juez del 2do Juzgado Civil de Maynas emite la resolución N° 05, de fecha 11 de julio del presente año, resolviendo: DEJAR SIN EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR dictada a favor de la Clínica de Hemodiálisis Servicios Médicos Amazónicos SAC.

Ahora solo queda que la Municipalidad Provincial de Maynas proceda a hacer efectiva la REVOCATORIA de la licencia de funcionamiento de dicha clínica.

Con esta noticia, ahora el nuevo gerente de EsSalud deberá de salvaguardar la salud y vida de los pacientes de hemodiálisis que se atienden en esta clínica porque ya no cuenta con licencia de funcionamiento.

Asimismo, no se entiende cómo la gestión pasada ha comenzado a contratar con esta clínicia cuestionada. Esto sin lugar a dudas es un punto a favor para los pacientes, quienes muchas veces han visto vulnerados sus derechos en salud, ya que se veían expuestos a cualquier peligro, debido a un surtidor de combustible que se encuentra a solo 50 metros, de la mencionada clínica.

(C. Ampuero)