En megaoperativo realizado el pasado fin de semana

El pasado fin de semana, el fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Loreto, Abog. Carlos Marks Costa Angulo, en trabajo conjunto con el fiscalizador ambiental, el jefe de Defensa Civil y el personal de Serenazgo de la Municipalidad de Punchana, efectivos policiales de la comisaría de Punchana y personal de la Dirección de Salud Ambiental, realizaron exitoso mega-operativo, logrando la clausura temporal a cuatro establecimientos de expendió de comida y bebidas alcohólicas por no contar con Licencia de Funcionamiento y Certificado de Defensa Civil.

Dichos establecimientos fueron el “Chifa Yuenwa”, ubicado en la calle Av. La Marina N° 551, el “Bar Chelcea” en Av. La Marina N° 147, “Restobar Cebichería Katty” en Av. La Marina N° 2885 y “Vídeo Pub Huayruro” en Av. La Marina s/n del Distrito de Punchana, encontrando en todos estos establecimientos que no cuentan con licencia de funcionamiento, ni certificado de defensa civil, ni documento alguno para la apertura de los locales; asimismo, constataron que las áreas de trabajo, de atención al público y servicios higiénicos se encontraban en malas condiciones higiénicas. También personal policial realizó el control de identidad a un aproximado de 35 personas en todos los locales inspeccionados, con resultados negativos para RQ.

El mega operativo tuvo como finalidad prevenir los delitos contra la libertad en la modalidad de violación de la libertad personal, sub modalidad de coacción, secuestro, trata de personas; violación de la libertad sexual sub modalidad de violación sexual, violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, violación de persona en incapacidad de resistencia, violación sexual de menor de edad; proxenetismo, sub modalidades de favorecimiento a la prostitución, prohibición de acceso sexual a paga con menores, rufianismo, proxenetismo.

Asimismo, ofensas al pudor público sub modalidades de exhibiciones y publicaciones obscenas, pornografía infantil, delitos contra la seguridad pública en la modalidad de delitos de peligro común sub modalidad de peligro por medio de incendio o explosión, delitos contra la salud pública en la modalidad de contaminación y propagación sub modalidad de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa y delitos contra la administración pública en la modalidad de delitos cometidos por particulares sub modalidad de violencia contra la autoridad para obligarle a algo y resistencia o desobediencia a la autoridad.

Finamente, el representante del Ministerio Público exhortó y recomendó a los propietarios de dichos establecimientos, respectivamente, a abstenerse de elaborar y comercializar alimentos en condiciones anti-higiénicas, cumplir con las disposiciones municipales que emitan los funcionarios en cumplimiento de sus funciones, a fin de no verse inmerso en la comisión de los delitos contra la salud pública y desobediencia y resistencia a la autoridad.

Y exhorto y recomendó a los propietarios a abstenerse de ejercer la actividad clandestina de venta de licores con ruidos molestos a los vecinos y evitar la presencia de menores de edad, a fin de no verse inmerso en la comisión de los delitos de perturbación a la tranquilidad pública, delitos de peligro común, delitos contra el medio ambiente y delitos de tráficos ilícito de drogas, entre otros. (C. Ampuero)