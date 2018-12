• En acción conjunta con el misterio público, la municipalidad de este distrito y otras instituciones

Ayer en horas de la mañana, el fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Loreto, Abog. Samuel Eduardo Reyna Guzmán, en trabajo coordinado con los inspectores del Área de Salubridad, Comercialización y Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Belén, inspectores del Senasa y personal policial, realizó un operativo inopinado que logró la clausura definitiva y temporal de locales comerciales dedicados al faenamiento y venta de aves de corral.

El operativo tuvo la finalidad de prevenir el presunto delito contra la Salud Pública, interviniendo de esta manera a los locales denominados “Comercializadora Qori y Miguelito” y “Avícola Brazo de Oro” ubicados en la calle Arica # 1263 y 1255 del distrito de Belén, respectivamente, donde verificaron el estado de los locales, el cumplimiento de la normativa sanitaria y las normas administrativas establecidas por la municipalidad mencionada.

El local “Comercializadora Qori y Miguelito” fue clausurado definitivamente por no contar con la autorización sanitaria para su apertura y funcionamiento y no contaba con las condiciones técnicas sanitarias mínimas para desarrollar esta actividad, no cumpliendo de esta manera las condiciones sanitarias. Por lo que el representante del Ministerio Público exhortó y recomendó al entrevistado del primer local, en caso de volverse a realizar otra diligencia y al evidenciar los mismos hechos, más aun que inspectores del Senasa refieren que no cuentan con las condiciones normativas sanitarias, se procederá a derivar los actuados a la Fiscalía Penal de Turno para que proceda con las investigaciones respectivas.

Y finalmente, en la “Avícola Brazo de Oro”, fue clausurado temporalmente por no contar con Certificado otorgado por Defensa Civil hasta subsanar esta observación y prevenir sanciones definitivas administrativas que genere perjuicios a su local.

(C. Ampuero)