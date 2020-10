Clases semipresenciales pueden reanudarse en zonas rurales donde no hay peligro de contagio de Covid-19

MINEDU ha establecido como criterio que no haya fallecidos en el distrito en las últimas tres semanas



El ministro de Educación, Martín Benavides, dijo hoy que su sector ha definido un conjunto de criterios para que en las zonas rurales donde no hay presencia importante de Covid-19 se puedan reanudar, de manera semipresencial, las clases en contextos en los que no hay peligro de contagio.

Benavides explicó que esos criterios, establecidos por el Ministerio de Educación (Minedu) en una resolución publicada hace dos días, son cero fallecidos en el distrito en las últimas tres semanas, y una tasa de contagio de uno por cada mil pobladores en las últimas tres semanas en el distrito donde está la institución educativa.

“La institución educativa tiene que organizarse, en un trabajo cercano con la UGEL y la Dirección Regional, hacer su plan de apertura, cumplir con todos los protocolos, contar evidentemente con la voluntad de los papás y las mamás, y en esas condiciones hacer un retorno gradual a las escuelas, tal como ha venido ocurriendo ya en algunas localidades”, anotó.

Asimismo, dijo que, con el proyecto de cierre de brechas digitales, el Minedu está diseñando un sistema para ayudar a los estudiantes que no han logrado tener todos los aprendizajes esperados en un año normal con el fin de que los puedan completar en el 2021.

Al respecto, señaló que en el verano se desarrollará Nivelatec, un programa especial para estudiantes con tablets. Anotó que en marzo se hará un diagnóstico a todos los escolares y durante los tres primeros meses del próximo año se ha previsto consolidar los aprendizajes de aquellos que lo necesiten.

(R. Graicht)