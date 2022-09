Escolares necesitan agua y alimentos para volver a sus aulas



Las clases en el colegio primaria y secundaria 60198 Horacio Zevallos Gámez y la institución educativa inicial 807 de la comunidad de Cuninico del distrito de Urarinas de la provincia de Loreto, suspendieron de manera indefinida sus actividades pedagógicas por el derrame de petróleo ocurrido en el río Cuninico el pasado 16 de setiembre, hecho confirmado por Galo Vásquez, representante del pueblo nativo.

De acuerdo con Galo Vásquez, durante una asamblea desarrollada la mañana del lunes, con participación de los profesores, acordaron que la falta de agua potable y alimentos hace complicado que los 237 escolares, 42 de inicial y 195 de primera y secundaria acudan a sus centros educativos.

A seis días de registrado la contaminación, la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Urarinas, no realizó la evaluación de daños en las seis comunidades que habitan al margen del río Cuninico que cuenta con una población aproximada de 2 mil 500 habitantes indígenas, según señaló Julio Ariruha, presidente de la Federación de Pueblos Cucamas Unidos del Marañón.

Según precisó el apu Vasquez, la presencia de crudo en el río Cuninico no permite que puedan abastecerse de agua o alimentarse. Además, indicó que hay animales como aves y mamíferos que se alimentan de los peces del río que están cubiertos con petróleo.

De acuerdo con un comunicado de Petroperú, el lunes se debía repartir agua y víveres entre los pobladores de Cuninico, pero según la oficina de imagen, no hubo condiciones para llevar la ayuda a través de helicóptero, por eso realizaron el envío vía fluvial, pero solo llegó agua, el acopio de víveres continua y podría ser repartido hoy. (K. Rodriguez)