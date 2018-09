Auditores evalúan fotos y videos compartidos por vecinos.

En Postula con la Tuya, de la Contraloría por irregularidades a favor de candidatos.

De Loreto no se habría dado ningún reclamo formal de vecinos.

La Contraloría General de la República recibió 125 alertas ciudadanas a nivel nacional a través del programa de prevención POSTULA CON LA TUYA, en las cuales se advierten que autoridades, funcionarios y servidores públicos estarían haciendo uso indebido de recursos públicos a favor de candidatos que postulan a las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

En un primer filtro, los auditores evalúan las fotos, videos y documentación reportados por los ciudadanos a través de la plataforma web www.postulaconlatuya.pe, los cuales evidenciarían supuestos actos irregulares en periodo electoral por parte de autoridades, funcionarios y servidores públicos.

De las 125 alertas ciudadanas reportadas del 7 al 27 de agosto, 87 fueron derivadas por las Gerencias Regionales de Control (54), así como a la Subgerencia de Control de Lima y Callao (33), mientras que nueve fueron derivadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a otras entidades competentes, para que resuelvan los casos expuestos de acuerdo a sus funciones.

A nivel departamental, las 54 alertas fueron derivadas a las Gerencias Regionales de La Libertad, Lima Provincias, Arequipa, San Martín, Tumbes, Apurímac, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, Pasco, Piura, Tacna, Áncash, Cusco, Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Lambayeque, Moquegua, Puno y Ucayali. Mientras que 33 son evaluadas por la Subgerencia de Control de Lima y Callao, así como los Órganos de Control de las jurisdicciones distritales correspondientes. De Loreto no se habría dado ningún reclamo formal de vecinos.

Las jurisdicciones distritales de Lima Metropolitana que registran la mayor cantidad de alertas son San Miguel (17%), Comas (13%), Chorrillos y San Martín de Porres (ambos con 10%), así como Ate, Cercado de Lima, Cieneguilla, Pucusana y Rímac (con 7%).

Las otras 29 alertas reportadas, fueron archivadas por error en el registro o porque no ofrece suficiente información para verificarla o porque no están enmarcadas en el programa Postula con la Tuya.

Una vez recibida la alerta, la Contraloría las deriva a las Gerencias de Control que se encuentran en todo el país, y realiza una evaluación respecto a su relacionamiento con una infracción en materia electoral, así como en la calidad de la evidencia. Luego recopila información que la sustente para dar inicio a una acción de control por parte de los Órganos de Control de la entidad intervenida.

De hallar evidencias de uso indebido de recursos públicos, se iniciará Auditorías de Cumplimiento sobre los hechos irregulares específicos con identificación de presunta responsabilidad, que originaría a su vez en Procedimientos Administrativos Sancionadores en contra de las autoridades, funcionarios y servidores públicos involucrados

IRREGULARIDADES MÁS DENUNCIADAS POR VECINOS

A través de www.postulaconlatuya.pe, las irregularidades más advertidas por los vecinos en sus alertas son sobre el uso de oficinas y recursos públicos para propaganda electoral (28%), permitir que servidores públicos del Estado realicen propaganda electoral en horario de oficina (25%) y uso de vehículos, máquinas o equipos públicos con fines electorales (17%).

De igual forma, siguen siendo los alcaldes sobre quienes recaen la mayor cantidad de alertas con 50%, seguido de funcionarios de menor rango con (30.2%).

Postula con la Tuya permite a los ciudadanos ser partícipes del control social y alertar si las autoridades, funcionarios o servidores públicos hacen uso indebido o irregular de dinero o bienes del Estado para fines proselitistas, lo que está terminantemente prohibido.

Por ello, la Contraloría ha puesto a disposición de la ciudadanía una amigable plataforma virtual, de fácil acceso, para registrar su alerta ciudadana en el Portal y Facebook institucional; así como la línea gratuita 0800 22 227 y el WhatsApp 969-682-389. También está disponible el correo electrónico: postulaconlatuya@contraloria.gob.pe

(Diana López M.)