Ciudadanos organizados son quienes presentaron apelación

Se trató de cinco miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital de San Juan y no de regidores

Luego del rechazo por mayoría de regidores a la solicitud de vacancia contra el alcalde suspendido Martín Arévalo

Fernando Martín Gutiérrez Cabello, uno de los miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) del distrito de San Juan Bautista, explicó que en una primera instancia fueron los cinco integrantes quienes solicitaron la vacancia del alcalde suspendido Martín Arévalo Pinedo, por las irregularidades que ellos mismos denunciaron.

Esto a colación que por error ayer en la nota informativa sobre el tema de apelación se consignó que fueron cinco regidores del Concejo Municipal quienes apelaron el rechazo de vacancia; mas no es así, sino se trata en realidad de los cinco miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital de San Juan. Valga la aclaración.

En ese contexto, el pedido de vacancia como ya se conoce fue rechazada por mayoría en sesión de Concejo de Regidores de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, por lo que el siguiente paso fue la apelación.

“Después de la decisión del Concejo (de regidores) que fue en contra de la solicitud de vacancia, lo que hemos hecho y lo que nos ampara la ley en ese sentido, hemos puesto la respectiva apelación a esa decisión del Concejo”, declaró Fernando Gutiérrez.

“Entonces qué pasa, el municipio eleva ese documento al Jurado Nacional de Elecciones y ya es el Jurado Nacional de Elecciones con todos los argumentos que el municipio ya le ha hecho llegar con la documentación respectiva, es que allá van a tomar la decisión final: si el señor Arévalo se mantiene como alcalde o es vacado de acuerdo a los documentos que estamos presentando”, dijo el miembro del CCLD a través del cual se hace visible la participación ciudadana organizada.

Sobre si para ellos sí debe proceder la vacancia, manifestó: “Para nosotros sí. Porque todo trato que haga una autoridad con un tercero sea escrito o verbal, es ya un compromiso que hay. En este caso tiene un compromiso con intereses personales y en desmedro de las arcas de la municipalidad”.

Agregó: “Es así, que hay una obra que ha sido pagada prácticamente por segunda vez, que la administración de Pancho Sanjurjo la liquidó en el año 2018 y ellos recibieron un dinero por error del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), no lo devuelven como manda la ley”.

Finalizó: “Estamos cumpliendo con nuestro trabajo de fiscalización. Con la gestión actual (Ángel López), también estamos en el tema de fiscalización y también apoyando en trámites a los moradores del distrito de San Juan para que no estén viniendo semanas tras semanas. Este apoyo es cuando nos lo piden, no es parte de nuestras funciones como Consejo de Coordinación, pero no nos excluimos de eso”.

Cabe mencionar que los miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) del distrito de San Juan Bautista recae en la responsabilidad de cinco miembros que son: Fernando Martín Gutiérrez Cabello, Armando Marín Rioja, Joel Ipushima Arirama, Elwing Pacaya Del Águila y Carlos Alberto Rojas Aguilar.