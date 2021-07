Ciudadanos hacen cola para adquirir terrenos que pertenecen a la FAP

Sin embargo, fuerzas armadas aseguran que la propiedad no está en venta.



Ciudadanos de diferentes partes de la ciudad de Iquitos realizaron largas colas ayer por la mañana a las afueras de un domicilio ubicado en la calle 30 de Agosto, frente al aeropuerto “Teniente Bergerie” conocido coloquialmente como “Aeropuerto viejo”, con la finalidad de inscribirse y adquirir un lote en las mencionadas instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Así lo informó el señor Germán Del Águila, vecino del sector, quien comentó que lleva 20 años de lucha legal para exigir que reubiquen a las instalaciones de la FAP para que permitan que la población pueda adquirir esos terrenos, pues afirma que tienen derecho a una vivienda.

“Este es un trabajo de más de 20 años, enfrentarse al ejército es enfrentarse a un monstruo, pero vamos a seguir, la gente tiene derecho a tener una casa y a ellos pueden mandarlos a cualquier otra parte del país. Esos terrenos deberían ser para el pueblo”. Declaró el ciudadano.

Sin embargo, el Sub Oficial de la FAP, A. Rojas, quien se encontraba en el lugar junto a algunos de sus compañeros para resguardar el terreno, aseguró que ellos operan con normalidad dentro del establecimiento y que en más de una oportunidad han informado que esos terrenos pertenecen a la Fuerza Aérea y que no pueden ser vendidos.

“Siempre nos preguntan. Más de una vez, les dijimos que este terreno está cuidado, que se realizan actividades dentro y que no se puede vender, pese a eso continúan viniendo hasta aquí y haciendo colas” Manifestó.

Ayer por la mañana las personas acudieron hasta el lugar con la copia de sus DNI e indicaron que por ahora no se realiza ningún cobro. Puesto a que solo llegan con el fin de inscribirse para poder adquirir un lote del terreno en un futuro próximo. (A. Padilla).